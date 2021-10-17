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Российские космонавты вернулись на Землю после съёмок кинофильма

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Клим Шипенко (фото сделано перед полётом)

Спускаемый аппарат корабля "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") с космонавтами Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.
Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля, сообщил ТАСС.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала, самочувствие Новицкого, дольше других членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное. Медики сняли медицинские показатели космонавта. "Ему предстоит реабилитация гораздо более длительная, чем тем, кто находился на борту 12 суток.

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках участвовали и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.

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