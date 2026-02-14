Российские обстрелы Украины: погибли 4 человека

В ночь на субботу 14 февраля Россия выпустила по Украине 112 дронов и баллистическую ракету "Искандер", сообщают Вооруженные силы Украины. Сбить или подавить удалось 91 беспилотник, попадания зафиксированы в 11 местах. Целями ночной атаки были Киев и Киевская область, Одесса, Черниговская область. Российские военные пока не комментировали удары, в условиях боевых действий независимое подтверждение заявлений сторон затруднено.

В разных регионах Украины жертвами российских обстрелов стали 4 человека, сообщает "Настоящее Время".

В Запорожской области в результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. Повреждены частные жилые дома, машины, объекты инфраструктуры.

В Одессе в результате попадания дрона была повреждена крыша одноэтажного жилого дома, начался пожар, в результате атаки погибла женщина, сообщил глава областной военной администсрации Олег Кипер.

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека, сообщил глава Киевской областной администрации Николай Калашник.

В Сумской области из-за российских атак погибла женщина, пострадали ещё три человека. Об этом говорится в сообщении военной администрации области в фейсбуке.

В Херсонской области за сутки в результате российских атак погиб один человек, еще четыре получили ранения, пишет в телеграме глава областной администрации Александр Прокудин.

В Черниговской области российским ударом практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации, заявил её начальник Александр Сильвестров.

В Николаеве в результате российских атак остановилась теплоэлектроцентраль, "Николаевводоканал" и "Николаевоблтеплоэнерго" частично перешли на генераторы. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в 400 домов в Киеве вернули отопление. "Коммунальщики работают, чтобы возобновить теплоснабжение в другие многоэтажки, оказавшиеся без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля. Тогда, напомню, без отопления оказались 2600 жилых домов", — написал Кличко.

По подсчетам Conflict Intelligence Team, 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения в ходе войны в Украине после 2022-го. По обе стороны линии фронта погибли как минимум 2919 мирных жителей (в том числе 96 детей), более 2 тысяч из них - на подконтрольных Украине территориях. Ещё 17 775 человек были ранены (включая 1000 детей). По сравнению с 2024 годом число погибших выросло на 12%, пострадавших — более чем на 25%.