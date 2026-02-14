Рубио: в США не уверены, что Россия всерьёз стремится к миру

Администрация США не знает точно, серьёзно ли Россия настроена на достижение мира в Украине. Об этом, выступая утром 14 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, российские представители убеждают США в том, что это так. "Мы будем продолжать проверять это", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и Россией потребовалось вмешательство США, отметив бессилие ООН, как и в случае с Газой. Он отметил, что администрация Дональда Трампа продолжит делать всё для достижения мира. По словам Рубио, сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов, но самые сложные ещё не решены.

Большая часть выступления была посвящена отношениям между США и Европой. По словам Рубио, критика со стороны администрации США в адрес ЕС продиктована обеспокоенностью будущим континента.

По словам Рубио, США хотят "оживить давнюю дружбу" со своими союзниками, а не покинуть их, но для этого Европа "должна быть сильной". Фактором, ослабляющим её, он назвал массовую миграцию. Говоря о безопасности границ Рубио сказал, что процветание Запада зависит от их контроля. "Это не проявление ксенофобии, а фундаментальный акт национального суверенитета, - сказал Рубио.

Он рассказал о создании "мира без границ" после падения Берлинской стены в 1989 году. По его мнению, это была "глупая идея", которая игнорировала человеческую природу и историю. "Мир без границ дорого нам обошёлся", - сказал Рубио.

Госсекретарь США заявил, что администрация Дональда Трампа готова взять на себя задачу обновления и восстановления Запада. "Хотя мы готовы, если потребуется, сделать это в одиночку, мы предпочитаем делать это вместе с вами", - сказал Рубио.

Он отметил, что судьба США и Европы всегда будет связана, и что "Америка гордится общим наследием с Европой". "Мы всегда будем детьми Европы", - сказал Рубио, упомянув общую историю, веру, культуру, перечислив такие имена, как Шекспир, Данте, Моцарт, Бетховен, Микеланджело и Да Винчи - как и The Beatles и Rolling Stones. По его словам, необходимо работать вместе для защиты "западной цивилизации". Как сказал Рубио, сейчас Запад передает свой суверенитет на аутсорсинг, в то время, как другие страны инвестируют в свои экономики. Он также раскритиковал инвестиции в политику, направленную на "угождение климатическому культу" .

Госсекретарь США заявил, что от существующей системы международного сотрудничества не нужно отказываться, но она нуждается в обновлении. ООН по-прежнему может быть инструментом добра в мире, но продемонстрировала неспособность ответить на некоторые насущные вызовы современности, считает Рубио.

Ряд комментаторов отметил, что тон выступления Рубио был заметно мягче, чем выступление вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене год назад. Выступление Рубио было встречено аплодисментами. Вэнс год назад прямо раскритиковал ЕС и Британию, обвинив их, в частности, в нарушениях свободы слова и в манипуляциях на выборах. При этом и Вэнс говорил о необходимости сохранения союзнических отношений.

Выступая на Мюнхенской конференции в субботу после Рубио, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность сотрудничества между странами ЕС в сфере обороны. Она подчеркнула, что необходимость военного союза заложена в основополагающих документах ЕС. При этом она отметила важность сотрудничества и с Норвегией, Исландией, Канадой и Великобританией. Она прямо не критиковала США, однако из её выступления следовало, что европейские страны в сфере обороны должны полагаться на свои собственные силы и в частности "защищать друг друга в случае агрессии". О том же говорил и британский премьер Кир Стармер. Он особо подчеркнул, что угрозу для Европы представляет Россия, и это необходимо иметь в виду в оборонной политике.