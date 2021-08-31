Олимпийцы проведут неделю в карантине перед встречей с Путиным

Российские победители и призёры Олимпийских игр в Токио должны будут провести 7 дней в карантине в гостинице и за это время трижды сдать тест на коронавирус, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Это следует из слов олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой. В сториз в своём инстаграме она написала, что собирает вещи для пребывания в карантине, а затем объяснила, о чём идёт речь:

"У всех чемпионов и призёров ОИ проходит встреча с президентом по приезде на родину. Так вот, эта встреча назначена на 10 сентября, и в связи с Ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин 7 дней. В одной комнате, в отеле, изолированы ото всех людей. Будем сдавать тесты на ковид 3 раза" - пишет спортсменка (орфография сохранена - РС).

На публикацию обратило внимание агентство Reuters. Официальных комментариев Кремля или спортивных чиновников нет.

После начала пандемии коронавируса в марте прошлого года Путин существенно сократил число личных встреч, участвуя в различных мероприятиях главным образом в режиме он-лайн. Тогда же сообщалось, что лица, всё же допущенные к встрече с Путиным, должны были находиться перед ней в карантине. Это касалось, в частности, американских журналистов, которые брали у него интервью.

Весной нынешнего года Путин сообщил, что привился российской вакциной (впоследствии он уточнил, что это был "Спутник V"). 30 августа Путин заявил, что у него, хотя с момента прививки прошло несколько месяцев, держится высокий уровень антител.

Несмотря на случаи заражения вакцинированных, в большинстве стран мира, в том числе в России, привитые люди освобождаются от ряда ограничений, связанных с борьбой с эпидемией, в частности им не нужно тестироваться для посещения публичных мероприятий, для них действуют упрощённые правила пересечения границ и так далее. Почему для встречи с Путиным, несмотря на то, что он привит, по-прежнему требуется соблюдать карантин - неясно.