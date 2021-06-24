"Спутник" и выборы

Год назад Владимир Путин сообщил о победе над коронавирусом и протащил поправки в Конституцию. Через год мы видим, что прививочная кампания провалилась. Заболеваемость в России за прошлую неделю возросла почти на 30%, Москва и Петербург бьют суточные антирекорды по погибшим. Теперь Кремль срочно хочет добиться массовой вакцинации, обязательных прививок требуют губернаторы, вводят доступ в общепит по QR-кодам, запрещают публичные мероприятия, грозят непривитым отстранением от работы. Начались и региональные локдауны: первый недельный имитировал С.Собянин в Москве, теперь на две недели прекращает работу Бурятия.

Давление власти в пользу массовой вакцинации разворачивается на фоне старта избирательной кампании. Ассоциация «Голос» подсчитала: до 9 миллионов граждан РФ лишены возможности стать депутатами.

Начались аресты, идет запугивание оппозиционных кандидатов в Госдуму? Уголовные дела начаты против Дмитрия Гудкова, Максима Резника, Кети Хараидзе, Олега Степанова и других жертв "сантитарного дела". Административно арестованы все находящиеся в России участники группы “Pussi Riot”.

Как все это повлияет на общественное мнение? Обсуждают социолог, директор «Левада-центра» (иноагент) Денис Волков и политик Борис Надеждин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 24 июня в 17:05