Российские оппозиционеры подписали в Берлине совместную декларацию

Российские оппозиционные активисты, собравшиеся 29-30 апреля на совещание в Берлине, по его итогам подписали документ, названный "Декларация российских демократических сил". Вечером в воскресенье его опубликовали сайт "Эха Москвы" и оппозиционер Илья Пономарёв.

В декларации "стратегическими целями" российской оппозиции названы "прекращение агрессии против Украины и создание свободной, правовой, федеративной России". "Для этого мы считаем необходимым усилить координацию своих действий" - говорится в документе.

Принципиальными позициями в декларации назван вывод российских войск со всех оккупированных территорий, ликвидация "путинского режима", названного в тексте нелегитимным, недопущение имперской политики, освобождение политзаключённых и военнопленных. "Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций" - говорится в документе. Там также сказано, что подписавшиеся "воздерживаются от публичных конфликтов в антивоенных и демократических движениях".

Список подписавших декларацию на момент публикации новости не опубликован. В публикации "Эха Москвы" указано несколько имён, в том числе Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Евгения Чирикова, Евгений Чичваркин. Пономарёв отмечает, что документ подписали также ряд участников его организации "Съезд народных депутатов".

Совещание прошло по инициативе Михаила Ходорковского и ряда других живущих в эмиграции оппозиционеров. Сторонники Алексея Навального в нём не участвовали.

В те же даты в Берлине прошла правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта – российского правозащитника и адвоката, умершего в 2013 году. В ней приняли участие правозащитники, юристы, гражданские активисты, журналисты, представители русскоязычной диаспоры и германские политики.