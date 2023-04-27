Каспаров: послеДудие

Колоссальную бурю эмоций вызвало интервью Гарри Каспарова Юрия Дудю. Кто еще не посмотрел - посмотрите. Потому что в прямом эфире программы "Лицом к событию" Гарри Каспаров ответит тем, кто возмущается, негодует, разделяет, "просто интересуется" и т.д. Вопросы бросайте в чат трансляции и задавайте политику в живом общении по телефонному адресу прямого эфира в Телеграме: @pozvonisvobode. Ведущая Елена Рыковцева

Начало трансляции в 19.05 МСК

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