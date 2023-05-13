Российские пограничники массово аннулируют визы финнов на границе

Сотрудники российской пограничной службы аннулировали несколько десятков виз граждан Финляндии во время их въезда в Россию, сообщает "Агентство" со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Как отмечает издание, отказы получали финны, которые въезжали в России за покупками или бензином. Граждане Финляндии, имеющие гражданство России, пересекали границу без проблем. Информацию об отказах подтвердила и погранслужба Финляндии.

Запрет на въезд в Россию на разных погранпунктах оформляется по-разному. Например, на КПП "Торфяновка" в паспорт ставят штамп, на КПП "Брусничное" пограничники отказывают во въезде, но не аннулируют визы, а выдают уведомление о запрете въезда в Россию.

Россия не выдаёт гражданам Финляндии многократные туристические визы, финны используют деловые визы. По российским законам, поездка за бензином или покупками не соответствует этой цели, но раньше российские пограничники не акцентировали на этом внимания, - сообщает Север.Реалии.