Российские пограничники массово аннулируют визы финнов на границе

Сотрудники российской пограничной службы аннулировали несколько десятков виз граждан Финляндии во время их въезда в Россию, сообщает "Агентство" со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Как отмечает издание, отказы получали финны, которые въезжали в России за покупками или бензином. Граждане Финляндии, имеющие гражданство России, пересекали границу без проблем. Информацию об отказах подтвердила и погранслужба Финляндии.
Запрет на въезд в Россию на разных погранпунктах оформляется по-разному. Например, на КПП "Торфяновка" в паспорт ставят штамп, на КПП "Брусничное" пограничники отказывают во въезде, но не аннулируют визы, а выдают уведомление о запрете въезда в Россию.
Россия не выдаёт гражданам Финляндии многократные туристические визы, финны используют деловые визы. По российским законам, поездка за бензином или покупками не соответствует этой цели, но раньше российские пограничники не акцентировали на этом внимания, - сообщает Север.Реалии.
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в разы. С этого момента представительства Финляндии рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России. Еще 400 слотов в день будет зарезервировано для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам.
- В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян, имеющих туристические визы, за исключением тех, кто едет к родственникам или на лечение. Аналогичные жёсткие ограничения на въезд для россиян ввели Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- До момента военного вторжения России в Украину Финляндия не поддерживала идею вступления в НАТО и придерживалась многолетней политики нейтралитета. После вторжения страна вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический союз, 4 апреля 2023 года Финляндия вошла в НАТО.
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