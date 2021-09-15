Российские пользователи сообщают о блокировках Google Docs

Российские пользователи Интернета вечером в среду сообщают о проблемах к доступу к сервису Google Docs.

Как сообщает "Медиазона", пользователи сайта ntc.party сообщили о проблемах с доступом к сайту docs.google.com.

О блокировках сайта сообщает также проект GlobalCheck. "Фиксируем блокировку на операторах: МТС, Мегафон, в некоторых регионах, Ростелеком, в некоторых регионах" - говорится в сообщении. С чем связаны блокировки, пока неясно, однако, как предполагает GlobalCheck и Роскомсвобода, речь идёт о реакции властей на публикацию на платформе Google Docs списков так называемого Умного голосования - рекомендаций сторонников Алексея Навального по голосованию на предстоящих 19 сентября выборах.

При этом у некоторых пользователей названных выше провайдеров проблем с доступом к Google Docs нет.