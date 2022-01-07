Российские самолёты доставили в Казахстан киргизских военных

В Казахстан в пятницу прибыли 150 военнослужащих из соседней Киргизии - как часть контингента Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Он развёрнут в стране по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране, о которых Токаев говорит как об актах терроризма.
Как сообщает ТАСС, киргизские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолётах. Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолёты.
Отправку военнослужащих из Киргизии одобрил в пятницу парламент страны. Сообщается, что решение было принято только после повторного голосования. 69 депутатов проголосовали "за", 7 "против". Киргизские военные прибыли в Казахстан спустя сутки после прибытия российских.
В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане "не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений". При этом сообщается, что они размещены в аэропорту города Алма-Ата, где наблюдается наиболее ожесточённое противостояние силовых структур и вооружённых участников беспорядков с многочисленными жертвами.
- Акции протеста, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ, быстро перекинулись на другие регионы. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка у ОДКБ. Он заявил, что в Алма-Ате действуют "террористические банды" и обвинил некие зарубежные силы в причастности к беспорядкам.
- Протесты в Казахстане во многом носят хаотичный характер, у них нет явно выраженных лидеров и единых требований; неясно также, имеют ли к протестующим отношение вооружённые люди, которые в Алма-Ате и ряде других городов вступают в перестрелки с сотрудниками силовых структур. По последним данным властей Казахстана, были убиты не менее 26 участников протестов и не менее 18 сотрудников силовых структур. Независимых данных о числе жертв нет.
- О том, что происходит сегодня, известно очень мало, интернет по приказу главы государства отключен, телефонной связи почти нет. По сообщениям, в ряде городов продолжаются акции протеста, в Алма-Ате периодически вспыхивает стрельба.
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