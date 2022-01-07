Российские самолёты доставили в Казахстан киргизских военных

В Казахстан в пятницу прибыли 150 военнослужащих из соседней Киргизии - как часть контингента Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Он развёрнут в стране по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране, о которых Токаев говорит как об актах терроризма.

Как сообщает ТАСС, киргизские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолётах. Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолёты.

Отправку военнослужащих из Киргизии одобрил в пятницу парламент страны. Сообщается, что решение было принято только после повторного голосования. 69 депутатов проголосовали "за", 7 "против". Киргизские военные прибыли в Казахстан спустя сутки после прибытия российских.

В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане "не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений". При этом сообщается, что они размещены в аэропорту города Алма-Ата, где наблюдается наиболее ожесточённое противостояние силовых структур и вооружённых участников беспорядков с многочисленными жертвами.