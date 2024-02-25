Российских военных заподозрили в убийстве нескольких сдавшихся в плен солдат ВСУ.

Соответствующее видео появилось в воскресенье в различных телеграм-каналах - как украинских, так и российских. На кадрах, снятых с дрона, видно, как одна группа военных с расстояния в несколько метров стреляет в другую группу. Те, в кого стреляют, - без оружия.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство произошло 24 февраля в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам, погибли по меньшей мере семеро украинских солдат.

Украинский проект Deep State установил, что всё произошло в районе села Ивановское под Бахмутом, а погибшие, с высокой долей вероятности, были бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, и что их не семь, а девять.

Отмечается, что это уже как минимум третий подобный случай за месяц, но самый многочисленный по количеству погибших пленных.