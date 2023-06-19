Российские спецслужбы пытались организовать убийство сбежавшего в Соединённые Штаты полковника СВР Александра Потеева. Российской разведке удалось обнаружить его дом в Майами-Бич. Сфотографировавший его машину агент был задержан, инцидент привёл к санкциям и взаимным высылкам между Вашингтоном и Москвой, пишет The New York Times.

Ранее эта история была описана в вышедшей в июне книге "Шпионы: Эпичная разведывательная война между Востоком и Западом" Колдера Уолтона.

Потеев сбежал в США в 2010 году, перед визитом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева в Вашингтон. Российский офицер раскрыл американской разведке крупнейшую сеть разведчиков-нелегалов, многие из которых работали в США ещё с советских времён. Российским судом полковник Службы внешней разведки был приговорён к 25 годам колонии строгого режима, лишён государственных наград и воинского звания.

В 2016 году российские СМИ сообщили, что Потеев умер за границей. На самом деле он жил во Флориде, пишет The New York Times. Там он под своим именем получил лицензию на рыбалку и зарегистрировался как сторонник Республиканской партии. В 2018 году эти данные обнаружило американское издание Buzzfeed. Для получения лицензии Потеев указал свою дату рождения, почтовый адрес и телефон, – рассказывало издание.

В 2019 году завербованный российской разведкой мексиканский врач Алехандро Кабрер-Фуэнтес получил задание снять квартиру неподалёку от дома Потеева в курортном Майами-Бич. В обмен ему пообещали выпустить из России семью, включая двух дочерей. В 2020 году Кабрер-Фуэнтес с женой попытались сфотографировать номер машины Потеева у его дома. Их заметила охрана, агент был задержан на вылете из Флориды, позже его приговорили к четырём годам тюрьмы.

Попытка выследить Потеева привела к масштабной высылке российских дипломатов из США. Среди них был начальник резидентуры СВР, которому оставалось два года до конца командировки.