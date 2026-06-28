"Если я подписал контракт, значит, меня забили". Российские срочники на войне

После введения в России круглогодичного призыва правозащитники фиксируют рост обращений от срочников и их родственников, заявляющих о принуждении к подписанию контрактов с Минобороны. По их словам, давление на военнослужащих начинается в первые месяцы службы и нередко сопровождается угрозами и насилием. Для тех, кто пытается защитить свои права в суде, эта система оборачивается экстренной отправкой на передовую, а для тех, кто стоит на своем до конца – гибелью при невыясненных обстоятельствах.

"Подписывай или посадим за шпионаж"

18-летнего солдата срочной службы Данила Аксенова из Комсомольска-на-Амуре в армию призвали 20 ноября 2025 года.

– Он оказался в хабаровской части №98563. Это 118-й отдельный понтонно-мостовой батальон, – говорит его родственник Сергей (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – До февраля этого года было более-менее спокойно. Наезды по поводу контракта были в виде вопросов и уговоров. С родителями они это обсуждали, и Даня был категоричен – воевать не пойду, вернусь домой, буду работать. Он уже успел закончить техникум в Комсомольске. Но потом начали пытать и бить. Даня писал матери: "Если вдруг выяснится, что я подписал контракт, это подделка или меня забили".

В ночь на 9 февраля 2026 года Данила после суточного наряда увели "на агитацию" в каптерку. Там он простоял без сна до утра.

– Пытки отсутствием сна, – говорит Сергей. – У парня отобрали телефон и командир роты лейтенант Терентьев нашел там переписку с матерью, где они обсуждали эти уговоры на войну. Он заявил, что за это Дане грозит срок по статье о "шпионаже". Но вот если он подпишет контракт с Минобороны, то "все забудут". Его начали бить. Уснуть тоже не давали.

После двух суток избиений и без сна Аксенов подписал рапорт с просьбой о заключении с ним контракта.

– У него куча противопоказаний – от плоскостопия до проблем с сосудами. Когда медкомиссия в армию была, профессиональный психологический отбор военкомата в Комсомольске-на-Амуре рекомендовал Даню только на водительские должности низшей, III категории, – говорит родственник солдата.

Родным известно, что 13 февраля, в день, когда Аксенова вынудили подписать контракт, был также оформлен "лист беседы" с военнослужащим.

– Это документ, который должен подтверждать добровольность. В графе "кто проводил агитационные мероприятия" указано "никто", как и в графе "беседу провел", – говорит Сергей. – Хотя известно, кто их прессовал. Все эти имена есть в наших заявлениях – лейтенант Терентьев, ефрейтор Субботин, рядовые Шурыгин и Мартынов.

Семья Данила подала жалобы в Военную прокуратуру и Минобороны, в военный Следственный комитет. И обратилась в суд, чтобы опротестовать контракт, заключенный под пытками.

– Несмотря на то, что дело Данила уже было в суде и заседание назначили на 20 апреля, командование специально переводит его накануне, 17 апреля, в другую часть, – говорит правозащитник Игорь Семенов, знакомый с делом. – 17 апреля солдата увезли в военный городок Князе-Волконское под Хабаровском. И оформили перевод в 69-ю отдельную бригаду прикрытия 35-й общевойсковой армии. В бумагах его должность звучит как "оператор-разведчик". Это было прямое воспрепятствование суду.

Из Князе-Волконского Аксенова отправили бортом в Ростов.

– 26 апреля он дозвонился со своего кнопочного телефон уже под Мариуполем. Ему даже собраться не дали, когда спешно переводили в другую часть до суда. У него с собой два носовых платка и телефон только, – говорит Сергей. – На полигоне 69-й бригады Даню определили в 1-ю штурмовую роту. Уже потеряв надежду на освобождение по закону, он дважды подавал запросы на оператора беспилотников. Но его оставили в штурмовиках. Всем, кто подавал запросы на БПЛА, просто ничего не отвечают. Таких, как Даня, там не раз-два – их сотни. Все подавали иски, дожидались заседания. И пока ждали – их, хоп, и в Князе-Волконское, откуда в Ростов.

В итоге Хабаровский гарнизонный военный суд решил дело Аксенова в пользу Минобороны.

– Контракт заполнен и подписан добровольно, а согласие военнослужащего на аттестацию обязательным не является. Свидетелей, которые были готовы подтвердить, что контракт подписан под пытками, суд просто не вызвал, – возмущается родственник Данила. – А сейчас уже поздно. Сейчас, судя по всему, Даня погиб. Родные уже не видят смысла в разбирательствах. С февраля сражались.

С 14 мая Данил перестал выходить на связь. Известно, что в этот день его отправили на штурм из расположения части в Мариуполе.

"Пытались скрыть выстрел в голову"

В мае 2026 родные 20-летнего призывника из Свердловской области Максима Миронова получили цинковый гроб с останками солдата.

– Мы уверены, что это убийство за отказ подписывать контракт, – говорит родсственница семьи Мироновых Ирина. – Макса в армию забрали в октябре 2025 года. В ноябре, через месяц, ему только 20 лет исполнилось. Мы, конечно, видели, что творится со срочниками, но были уверены, что главное – продержаться в отказе [от контракта]. Но в апреле он звонил матери в очередной раз и пожаловался, что его прессуют – либо подписывай контракт, либо поедешь на границу в Курскую область, Он стоял до конца – граница так граница. Лишь бы не на войну. В начале мая и на 9-е ему удалось позвонить (телефоны у них отобрали и изредка выдавали командиры), в принципе, было терпимо. Он радовался, что все оказалось не так страшно в Курской.

15 мая матери Максима позвонил неизвестный и сообщил о гибели сына.

– Сказал, что майор, что перезвонит скоро, но больше на связь не вышел. Обстоятельства смерти не назвал. Мы кинулись в военкомат Режа – там вообще ни сном, ни духом о смерти Максима, – говорит Ирина. – Вообще у Минобороны даже 22 мая статус Максима был как "живой". Мать так обрадовалась, думала, что ошибка. Но информации не было, пришлось нанимать адвоката и бомбить военную прокуратуру, военкомат области военный Следком и саму часть жалобами. Никто не помог, кроме "Фонда Защитников Отечества".

27 мая Мироновых пригласили в военкомат Режа. Комиссар показал родным извещение, где о гибели Максима сообщалось следующим образом: "произошел самопроизвольный выстрел". 30 мая в Реж привезли его тело в цинковом гробу.

– Командиры нам запретили вскрывать гроб. Какой-то мифической уголовной ответственностью грозили. Повезло, что мы уже подняли шум и генерал-полковник Гараев (советник губернатора Свердловской области) нам подтвердил – нет такой угрозы. По закону можно вскрывать, – рассказывает родственница погибшего. – Вскрыли и в шоке – глаза нет, затылок зашит, то есть ранение сквозное! При этом нет следов пороха или ожогов на лице. Что исключает ранение осколком или чем-то подобным. А угол выстрела говорит – это не могло быть самоубийством. То есть убили – такая версия остается.

В справке, сопровождающей тело, Минобороны сообщило, что гибель Максима "не связана с исполнением воинских обязанностей".

– А с чем она связана, если он в наряде был в тот момент? Ведь по федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" (п. 2 ст. 37) это фактически обвиняет его в самовольном оставлении части. Только в таком случае он якобы не исполнял воинские обязанности, – возмущается Ирина. – Конечно, его мама будет добиваться справедливости. По всему выходит убийство, а следователь военный в Курске уже заявил, что будут расследовать "неосторожное обращение с оружием". А как они собрались повесить вину на самого Максима опять, если согласно траектории пули, он не мог сам в себя попасть, даже по неосторожности?!

Родные погибшего уверены, что Минобороны пытается избежать выплат "гробовых" за гибель солдата.

– Единственного сына у матери отняли и еще и сражаться за деньги сейчас намерены. Матери это, конечно, уже не важно, но надо же хоть так их [военных] наказать, – говорит Ирина.

"Без чужой крови на руках"

Давление на призывников началось с первых дней полномасштабной войны, усиливаясь год от года. За это время система принудительной вербовки продемонстрировала то, насколько сложно ей противостоять, будучи рядовым гражданином.

Близкие 20-летнего Сергея Гридина из Коми так и не смогли доказать, что командиры довели его до самоубийства. В феврале 2023-го его нашли повешенным в подмосковной части после отказа ехать на фронт.

– У родителей и сестер были доказательства. Предсмертное письмо Сергея. Они узнали его почерк. Повезло, что сослуживцы ее сфотографировали сразу же. Иначе письмо бы не "дожило" до суда. Но что потом сделала экспертиза? Не подтвердила, что это было его рукой написано! Мнение семьи – не в счет, – возмущается родственница Гридиных Алла. – И там [в предсмертной записке] прямо было написано, что их, срочников, командиры накануне массово "вписали в ротацию на Украину". И принуждали подписывать контракты. А тем, кто отказывался – как Сережа – жизнь портили так, что они и жить не хотели. Сережа там прямо пишет об унижениях и издевательствах со стороны командира, которые начались, когда он попросил не отправлять его в зону "СВО".

Родные отмечают, что в записке Сергей прямо пишет причину своего суицида – "принял решение умереть на родной земле, без чужой крови на руках".

"Если вы это читаете, значит, меня уже нет в живых. Вчера меня вписали в ротацию на Украину. С нашей роты оттуда еще никто не возвращался… Я наивно обратился к своему командиру взвода с просьбой остаться в пункте постоянной дислокации, теперь он сам и сержанты не дают мне прохода своими издевательствами. Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу, я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения. Сломать вам меня не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу! Гридин Сергей".

По словам родственников и сослуживцев, в материалах прокурорской проверки по факту гибели Гридина его записка уже не упоминается.

– Его в принципе не должны были отправлять на войну, не имели права. У него проблемы со зрением, он принимал лекарства, курс уколов. В суде они выставили это так, будто у него проблемы с головой были, и он поэтому покончил с собой. Но это неправда, он всегда был уравновешенным и спокойным и у него были планы – вернуться из армии, сдать на права, поступить в университет, – говорит Алла. – Люди разве решаются на суицид просто так? Тем более из роты Сережи было 36(!) солдат, подавших жалобы на пытки и принуждение к контракту. Их дела замяли, но после смерти Сережи стали рассматривать. Некоторые головы полетели – часть ушла прямиком на "СВО", часть – в колонию. Но за Сережу никто ответственности не понес! Потому что за смерть они бы штрафом и увольнением не отделались, военные прикрывают своих.

Правозащитники отмечают, что сейчас кратно увеличилось число обращений от принуждаемых к контрактам срочников и их близких.

– К сожалению, как правило, обращаются, когда человек уже в армии. А в нынешних условиях срочником быть уже опасно. По закону непосредственно на войну срочников отправить не могут в первые четыре месяца службы, но на практике это происходит в любое время. Часто давление начинается даже до присяги, – говорит правозащитник, специализирующийся на кейсах военных, отказавшихся воевать. – Поэтому лучше подстраховаться и подать заявление на альтернативную гражданскую службу заранее. Или заранее озаботиться основаниями для отсрочки. В ноябре 2025 года Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию, согласно которому с 2026 года призыв россиян на военную службу будет идти в течение всего календарного года. Так что начинайте за пару месяцев до наступления 18 лет. К моменту наступления совершеннолетия уже должны быть оформлены отсрочка или уже поданное, но еще не рассмотренное заявление на альтернативную гражданскую службу. Или серьезное заболевание – по которому уже есть медотвод или хотя бы подтвержденный документами диагноз. Важно носить все эти документы с собой всегда! Передать их после задержания не всегда возможно. Даже если успели на родных доверенность оформить. Доверенность на мать или отца, на адвоката также лучше оформить заранее. Адвокат и правозащитник должен быть уже выбран, его контакты – под рукой. В нынешних условиях, когда людей, в том числе призывного возраста, хватают на улицах, это не перестраховка, а минимальный уровень готовности.