В ночь на 17 июня у военкомата на улице Складской, 19 в Пензе сняли видео, на котором несколько мужчин находятся в микроавтобусе, а окружившие машину женщины пытаются помешать военным увезти их. По словам родственников, в автобусе находились люди, которых после подписания контракта должны были отправить на войну против Украины. На следующий день запись выложила в соцсетях одна из местных жительниц.

"Ребят, скажите, все добровольно подписали контракт?

Вас заставили, скажите?" – спрашивает автор видео.

В ответ запертые в автобусе мужчины просят за них "молиться". Военные, находящиеся рядом с микроавтобусом, мешают родственницам поговорить с задержанными. Когда микроавтобус пытается тронуться, одна из женщин преграждает ему путь, встав прямо перед капотом. Военный требует вызвать полицию, а женщины заявляют, что сами ждут полицейских, так как мужчин увозят на "СВО" незаконно.

По словам очевидцев, накануне вечером мужчин задерживали на улицах Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы, после чего доставляли к военкомату по адресу Складская, 19.

– Им не дали поговорить с нами, телефоны, насколько мы поняли, отобрали, – говорит родственница одного из задержанных пензенцев. – Мы успели привезти адвоката (редакции известно его имя, однако мы не называем его из соображений безопасности), но помочь он уже не смог. Военные грубо отталкивали жен и матерей задержанных, адвокатов к ним не допускали. У многих мужчин в момент задержания не было при себе ни паспортов, ни военных билетов. Новые документы им оформили буквально за несколько часов, а старые остались дома. Конечно, все это выглядит как незаконное принуждение. Мой отец не собирался идти на войну, мы с ним обсуждали эту тему. Я не вижу другого объяснения, кроме угроз, насилия или давления.

Одна из собеседниц Север.Реалии Маргарита (имена наших собеседников изменены по соображениям безопасности) говорит, что ее сына полицейские увезли из Заречного в военкомат на Складской без документов.

– За час ему оформили все документы — от паспорта до военного билета. Настоящие документы остались дома, а его сейчас отправляют в Украину. Он сумел дозвониться и тихо сказал: "Меня увозят в Украину". Было слышно, что он уже смирился. Я кричала: "Зачем ты подписал?" Он ответил: "Пришлось". Я уверена, что его избили. Он не собирался идти на войну, – говорит Маргарита.

По ее словам, сына заставили подписать контракт и вскоре вывезли из пензенского военкомата в неизвестном направлении. Связаться с матерью он смог лишь с чужого телефона.

– Какое довольствие? Они ничего не знают и никаких денег не получили. Им даже поесть было не на что. Мы переводили ему деньги, чтобы он мог купить еду. Мы до сих пор не знаем, где они находятся и что с ними происходит. Их заставили подписать какой-то документ о неразглашении местоположения. Им сказали, что если они назовут хотя бы ближайший населенный пункт, их там "обнулят", – утверждает Маргарита.

По словам правозащитника Алексея, знакомого с ситуацией, массовые задержания мужчин в Пензе и соседних городах – Каменке, Заречном и Кузнецке – начались еще в конце мая. Отдельные случаи, по его словам, фиксировались с апреля.

– В июне все это вышло на какой-то запредельный уровень. Еще в конце мая ко мне ежедневно обращались десятки жен, матерей, сестер и дочерей задержанных. Сейчас счет идет уже на сотни сообщений. Я просто не успеваю разбирать все жалобы и вникать в каждую историю, – говорит Алексей.

По его словам, в обращениях чаще всего упоминается военный комиссариат на улице Складской, 19 в Пензе.

– Там избивают не только мужчин, которых принуждают к подписанию контракта. По словам заявителей, насилие применяют и к женщинам, которые пытаются добиться освобождения своих родственников, – утверждает правозащитник.

Жительница Каменки Людмила, которая пыталась добиться освобождения своего сына из военкомата на Складской, говорит, что столкнулась с тем же самым.

– В этом месяце мы были там вместе с другой женщиной. Я искала сына, она – брата. Его, как она рассказывала, забрали, несмотря на онкологическое заболевание, хотя он приехал в Пензу на лечение. Несколько суток мы провели у дверей военкомата. Когда нам удалось попасть внутрь и попытаться найти родственников, нас просто вытолкали со второго этажа. Сына я так и не смогла забрать, – рассказывает Людмила.

По ее словам, обращения к властям результата не дали.

– Это какой-то беспредел. Людей фактически похищают. Надо что-то делать, но я не знаю что. Я писала Бастрыкину, Путину, но ответа так и не получила, – говорит она.

Правозащитники из регионов Сибири утверждают, что подобная практика применяется не только в Пензенской области.

– Людей хватают прямо на улицах, – говорит адвокат Валерий, специализирующийся на помощи военнослужащим. – Если раньше под удар попадали в основном нетрезвые прохожие, то сейчас забирают мужчин любого возраста и в любом состоянии. Под предлогом "проверки личности" – якобы для того, чтобы убедиться, что человек не находится в розыске за дезертирство или не является мигрантом, недавно получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет. Под этим предлогом людей доставляют в военкоматы. Домой после этого многие уже не возвращаются. Никакой проверкой там и не пахнет, это принуждение к контракту любой ценой. Коллеги из Кузбасса и Якутии фиксируют точно такие же истории. Это приобрело массовый характер по всей стране.

По словам правозащитника Алексея, жителей Пензенской области задерживают под предлогом "проверки документов" сотрудники полиции и Росгвардии.

– После этого людей доставляют в военкомат. Даже жителей Заречного стараются везти в Пензу, на улицу Складскую. Именно у этого военкомата самая дурная репутация. Если весной родственники рассказывали о содержании без еды, воды и доступа в туалет, то сейчас речь идет уже о прямом физическом насилии. Среди задержанных есть люди с хроническими заболеваниями и серьезными медицинскими диагнозами. Но даже в таких случаях родственникам зачастую не удается добиться их освобождения. Из военкомата людей отправляют в распределительный центр, а затем, по нашим данным, сразу под Ростов, минуя подготовку в учебных частях, как это происходило раньше, – утверждает Алексей.

Его слова подтверждает родственник одного из задержанных в Пензе Артем Николаев.

– Роман просто шел по дороге, возвращался поздно с работы. Обычный работяга, не пьяница, никаких долгов за ним не было, приставы его не искали. Схватили, увезли полицейские. В военкомате заставили подписать контракт. При себе у него был паспорт, а военный билет и медицинские документы они состряпали сами на месте. И это человеку в 53 года! Он сердечник, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Мы с ума сошли, пока его разыскивали. Везде получали отказы – якобы он подписал бумагу о неразглашении своего местонахождения. В итоге он смог дозвониться до родных только через три недели. Сейчас он уже под Ростовом. В шоке он, конечно, и мы все тут в шоке. Сейчас мужчинам в Пензе просто опасно ходить по улицам. Хоть пожилым, хоть трезвым, хоть с документами – загрести могут любого, – рассказывает Артем.

После публикации видео в местных чатах и социальных сетях резко выросло количество эмоциональных сообщений о задержаниях мужчин сотрудниками полиции, ГИБДД и Росгвардии. В местных пабликах и чатах стали массово появляться сообщения о том, что сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии задерживают мужчин по всему городу. Горожане публикуют фотографии патрульных машин и черных микроавтобусов без номеров с указанием адресов, где дежурят силовики.

– Где-то силовики утверждают, что ищут уклонистов от срочной службы. Кому-то объясняют, что разыскивают тех, кто получил повестку для уточнения данных и не явился в военкомат. Говорят: "Поедем, разберемся на месте". А дальше, как рассказывают люди, уже начинают склонять к подписанию контракта, – говорит жительница Пензы Екатерина. – Такие повестки "для сверки" в последнее время приходили многим, в том числе моему брату. Получается, теперь он в группе риска: его могут схватить прямо на улице и увезти якобы "на законных основаниях". А в военкомате он один уже не отобьется. Мы запретили ему выходить на работу, он взял отпуск за свой счет.

19 июня пресс-служба МВД по Пензенской области заявила, что сообщения о задержаниях мужчин для принуждения к подписанию контрактов с Минобороны РФ "не соответствуют действительности". В ведомстве утверждают, что сотрудники полиции лишь оказывали содействие военному следственному отделу Следственного комитета во время рейдов по выявлению людей, получивших российское гражданство и своевременно не вставших на воинский учет.

В то же время родственники мужчин, задержанных во время июньских рейдов, сообщили Север.Реалии, что их близкие не относятся к числу недавних получателей российского гражданства, поскольку родились в России и являются ее гражданами с рождения.

После событий в Пензе движение "Сознательные отказчики", оказывающее юридическую помощь людям, не желающим участвовать в войне против Украины, подготовило инструкцию о том, как противостоять давлению со стороны военкоматов и силовых структур. Руководитель юридического отдела движения Артем Клыга считает, что многие случаи принуждения становятся возможными из-за недостатка информации.

– Если бы люди заранее знали свои права и понимали, что многие угрозы не имеют под собой законных оснований, подобных историй было бы значительно меньше. Часто человека не обязательно избивать или пытать. Достаточно запугать его возможными последствиями для него самого или его семьи. Люди оказываются под сильным психологическим давлением и принимают решения из страха, – говорит Клыга.

Он отмечает, что объектами такого давления чаще становятся люди, которых власти считают уязвимыми.

– Когда начинаешь изучать подобные случаи, становится заметна определенная закономерность. Очень часто речь идет о людях с долгами, проблемами с алкоголем или наркотиками, судимостями в прошлом или другими обстоятельствами, которые делают их более зависимыми от давления со стороны государства. Исходят из того, что такого человека легче запугать и заставить согласиться на контракт, – считает Клыга.

По его словам, подобные истории поступают из разных регионов России уже не первый год, однако в Пензе они привлекли особое внимание из-за масштабных рейдов и большого числа свидетельств родственников задержанных.

– Я считаю это одним из способов пополнения армии. Истории о том, что человека задержали, а затем он оказался подписавшим контракт, я слышу уже давно. Это не исключительно пензенская история, – говорит Клыга.

Хроника облав 2025–2026 годов



События в Пензенской области отражают общую практику принудительной вербовки, которую независимые медиа и правозащитные организации фиксируют в российских регионах с начала вторжения в Украину. Не стали исключением и 2025–2026 годы. На фоне снижения темпов добровольного набора на контрактную службу региональные власти и силовые ведомства перешли к практике скоординированных рейдов. Официально такие мероприятия декларируются как "проверка документов" или "выявление граждан, не вставших на воинский учет", однако фактически задержанных на улицах, в хостелах или на рабочих местах мужчин доставляют в военкоматы, где под психологическим и физическим давлением принуждают к подписанию контрактов с Министерством обороны.



Основными целями подобных облав в последний год становятся призывники-срочники на сборных пунктах, натурализованные граждане и трудовые мигранты, а также фигуранты уголовных дел на стадии следствия и суда, которым закрытие дел предлагают обменять на отправку в зону боевых действий.



В частности, жалобы от срочников на принуждение к контрактам поступали в начале 2026 года из частей на Сахалине, в Московской и Псковской областях, а также Забайкалья, Иркутской области и Якутии: родные рассказывали о голоде, удержании на морозе, издевательствах и фиктивных контрактах. Также несколько срочников из Тюменской области и Приморского края заявили, что контракты за них подписали командиры; семьи узнали об этом после поступления денег от Минобороны.



В мае 2025 года в Красноярске во время антимигрантских рейдов задержали более 350 человек, 70 граждан РФ увезли в военкоматы; правозащитники говорили о давлении, угрозах лишить гражданства и принуждении к контракту. Риску также подвергаются злоупотребляющие спиртным – Сибирь.Реалии неоднократно рассказывали о том, как военные принуждают их к контракту.



В той же Пензе полиция устраивала облавы на мужчин еще в апреле. Об этом сообщал проект "Призыв к совести". По сообщениям его информаторов, мужчин задерживали прямо на улице и доставляли в военкомат, где принуждали к подписанию контракта. При этом сотрудники военкомата не обращали внимания на возраст и состояние здоровья: "угрожают, заставляют подписать контракт силой, удерживают в военкомате, а потом увозят", пишет проект.



Одновременно в России продолжаются и облавы на призывников. Особенно часто о них сообщают в Москве, где полиция использует систему распознавания лиц в метро для поиска молодых людей, внесённых в базы военкоматов. Весной 2025 года правозащитники фиксировали задержания призывников в метро, на улицах, в фитнес-клубах, дома и на работе. Осенью 2025 года, по данным проектов "Идите лесом", "Школа призывника" и "Гражданский альянс России", молодых людей задерживали на станциях метро "Тимирязевская", "Шоссе Энтузиастов", "Киевская", "Баррикадная", а также на переходе между "Новокузнецкой" и "Третьяковской", после чего доставляли на сборный пункт на Угрешской улице. Правозащитники называли такие действия "силовым призывом" и сообщали о случаях задержания даже тех, кто обжаловал решение призывной комиссии или имел право на отсрочку.



Дополнительным инструментом давления выступает полноценный запуск Единого реестра воинского учета, позволяющий ограничивать права уклоняющихся от явки граждан и оперативно задерживать их с помощью систем распознавания лиц.