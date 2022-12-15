Российские компании массово набирают рабочих для рытья окопов

Российские компании, занимающиеся наймом персонала, массово набирают разнорабочих для рытья окопов и строительства других военных укреплений на территории аннексированных областей Украины, а также на территории Белгородской области РФ. Десятки подобных объявлений появились на сайте сервиса поиска персонала HeadHunter, сайте "Авито" и в социальной сети "ВКонтакте".

Соискателям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей в месяц. Кроме того, потенциальным работникам обещают бесплатные проживание, питание и транспорт.

Как отмечает телеграм-канал "Можем объяснить", в большинстве объявлений заказчиком выступает компания "СтройКом". Согласно информации на сайте компании, она занималась наймом персонала для строительства Крымского моста, аэропорта в Сочи, футбольного стадиона в Нижнем Новгороде и небоскреба "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге.

При этом журналисты обнаружили в интернете массу негативных отзывов о сотрудничестве со "СтройКом". В частности, рабочие жалуются на плохие бытовые условия и задержки, а иногда и невыплаты, обещанной заработанной платы.