Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российские компании массово набирают рабочих для рытья окопов

Во время боевых действий в Луганской области Украины, зима 2022 года 

Российские компании, занимающиеся наймом персонала, массово набирают разнорабочих для рытья окопов и строительства других военных укреплений на территории аннексированных областей Украины, а также на территории Белгородской области РФ. Десятки подобных объявлений появились на сайте сервиса поиска персонала HeadHunter, сайте "Авито" и в социальной сети "ВКонтакте".

Соискателям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей в месяц. Кроме того, потенциальным работникам обещают бесплатные проживание, питание и транспорт.

Как отмечает телеграм-канал "Можем объяснить", в большинстве объявлений заказчиком выступает компания "СтройКом". Согласно информации на сайте компании, она занималась наймом персонала для строительства Крымского моста, аэропорта в Сочи, футбольного стадиона в Нижнем Новгороде и небоскреба "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге.

При этом журналисты обнаружили в интернете массу негативных отзывов о сотрудничестве со "СтройКом". В частности, рабочие жалуются на плохие бытовые условия и задержки, а иногда и невыплаты, обещанной заработанной платы.

  • Осенью, после успешного украинского контрнаступления, стало известно, что российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма на границе с Херсонской областью. Кроме того, основатель воюющей в Украине российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал строительство многокилометровой оборонительной линии в аннексированной Луганской области. Позже о строительстве подобных линий заявили губернаторы Белгородской и Курской областей России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG