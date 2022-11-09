Российские войска начали рыть окопы на границе Крыма и Херсонской области

Российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма, сообщают СМИ, публикуя соответствующие спутниковые снимки.

Новые укрепления появились, в частности, возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.

Защитные сооружения активно строятся и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.

В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии.

Ранее оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы. Кроме того, из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий были сняты российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.