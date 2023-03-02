Российские суды помогают участникам войны избежать уголовных наказаний

После объявления мобилизации российские суды начали массово предоставлять отсрочки от исполнения приговора россиянам, осуждённым на обязательные и исправительные работы. Для этого требуется лишь согласие осуждённого поехать воевать в Украину, пишет "Вёрстка" со ссылкой на подобные дела в судебных картотеках Москвы, Саратовской, Пермской, Амурской, Еврейской автономной областей.

От наказания фактически освобождаются те, кого задержали за кражи, побои, хранение наркотиков, пьяное вождение или неуплату алиментов.

Во многих случаях, как выяснила "Вёрстка", осуждённые сначала отправлялись на фронт, а затем через несколько недель получали отсрочку. Интересы таких мобилизованных на заседаниях представляли их родственники или сотрудники ФСИН.

Кроме того, по данным издания, в некоторых случаях власти помогают уже отсидевшим, в том числе за тяжкие преступления , участникам войны в Украине избежать нового уголовного срока. Так, суды и правоохранительные органы в регионах игнорируют нарушение административного надзора, который установили для осужденных их же коллеги.

Среди двух с половиной тысяч так называемых "добровольцев" из Чечни, которые отправились на войну в Украину, десятки были под административным надзором. Однако, судя по данным картотеки судов, местные власти никак не отреагировали на их отсутствие по месту жительства, пишет "Вёрстка".