Минобороны вербует на войну заключённых "красных" колоний 

Министерство обороны России вслед за "ЧВК Вагнера" начало вербовку заключённых для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание "Важные истории".

По данным журналистов, в сентябре представители ведомства посетили две так называемые красные колонии, в которых отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники силовых структур - ИК №3 в Рязанской области и ИК №4 в Ставропольском крае.

По словам родственников заключённых, которых пытались завербовать на войну, Минобороны предлагает им присоединиться к батальону "Шторм", воюющему на востоке Украины.

В ставропольской колонии тех, кто согласился, вывезли за пределы ИК в ночь на 11 октября. Об их количестве не сообщается. В рязанской же колонии, по данным "Важных историй", Минобороны удалось завербовать порядка 60 человек, которые одновременно с подписанием контрактов на полгода написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

О вербовке заключённых из колонии № 11 в Нижегородской области сообщил также правозащитный проект "Гулагу.нет". По его источникам, представители Минобороны также предлагают присоединиться к батальону "Шторм" взамен на помилование и ежемесячные выплаты.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" одним из создателей и спонсоров которой бизнесмен Евгений Пригожин, начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание "Важное истории" сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч человек.

Накануне в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин беседует с заключёнными, уже вернувшимися из Украины. Все четверо собеседников бизнесмена, как видно на записи, потеряли на войне конечности. Двое из них говорят, что после протезирования собираются вернуться в "ЧВК Вагнера". На это Пригожин отвечает, что из компании "можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу".

Вербовка заключённых остаётся в серой правовой зоне: неизвестно, как она оформляется документально, и на каком основании освобождаются люди, вербующиеся на войну. Непонятен так же их правовой статус между освобождением и возможным помилованием после успешного завершения контракта.