Российские трюки с резервами. Как успешно потратить то, чего нет

На минувшей неделе появилось новое объяснение резкого ослабления рубля в декабре 2022 года. Министерство финансов России отчиталось об использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для того, чтобы закрыть дыру в бюджете, финансовое ведомство продавало валюту из правительственных резервов. Под это и загнали курс к многомесячным максимумам, чтобы продать подороже.

Но кто загнал? Госбанки и экспортеры, которые полностью контролируют валютный рынок после ухода иностранцев. Они и сами от такого роста только выиграли. Всего Минфин, как сообщается, продал 28,5 миллиарда евро, 2,8 миллиарда британских фунтов и 122 миллиарда японских йен, полностью избавившись от британской и японской валют. Выручить за все это удалось 2,4 триллиона рублей, которые и были немедленно потрачены. Так что к 1 января 2023 года в ФНБ остались только евро (10,4 миллиарда), китайские юани (309 миллиардов), золото и рубли.

Банк России получил за свои 2,4 триллиона рублей "дырку от бублика"

Казалось бы, столь масштабные продажи валюты должны были не ослабить, а взвинтить курс рубля. Но в том-то и фокус, что "продавал" валюту Минфин не на рынке, а напрямую Банку России. То есть просто получил рубли по курсу. Самое же пикантное в том, что финансовое ведомство умудрилось продать Центробанку валюту, которая еще весной прошлого года была заморожена развитыми странами в рамках международных санкций. Иными словами, Банк России получил за свои 2,4 триллиона рублей "дырку от бублика". И все остались довольны. Поскольку Банк России – эмиссионный центр, и рубли может печатать в любых количествах – был бы повод.

Провернуть хитрую сделку с "продажей" Центробанку замороженных активов, кстати, умудрился не только Минфин, но еще и несколько российских госкомпаний. Самый большой куш достался РЖД. Компания отправила регулятору замороженной на счетах валюты почти на полтриллиона рублей. По 50 миллиардов досталось "Газпромбанку" и банку ДОМ.рф. Примерно столько же правительство по той же схеме закачало в "Аэрофлот", выкупив допэмиссию акций. В общей сложности в 4-м квартале 2022 года контролируемым государством компаниям досталось таким образом 800 миллиардов рублей.

Ни один пенсионер от "сделки века" не пострадал

Скептики, конечно, могут поинтересоваться, чтó министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина придумают, когда валюта в Фонде национального благосостояния окончательно превратится в замороженные "коллективным Западом" активы Банка России. Но тут все просто. В правительственной "кубышке", помимо "ликвидных" активов (к которым относится валюта на арестованных счетах), есть еще и не очень ликвидные – как бы инвестиционные.

Например, контрольный пакет акций "Сбербанка", который правительство в 2020 году за 2,5 триллиона рублей выкупило у Центробанка. Деньги эти, к слову, ЦБ тогда посчитал своей прибылью и все до копейки вернул в бюджет. Так что ни один пенсионер от "сделки века" не пострадал. Так вот, теперь Минфин может с такой же легкостью снова продать акции регулирующему органу (например, чтобы тому удобнее было регулировать). Для этого всего-то и нужно, чтобы глава "Сбера" Герман Греф пообещал примерно себя вести и не ссориться больше с главой ЦБ.

А потом, когда и эти триллионы закончатся, можно будет снова вернуться к нынешней конфигурации. И снова с выгодой для бюджета в пару-тройку триллионов. Либо придумать еще что-то в том же роде.

Денег в обороте стало существенно больше, а товаров и услуг при этом не прибавилось

Все эти игры мало чем отличаются от банального включения печатного станка. Если на реальном рынке никакой валюты не продается, то для экономики нет никакой принципиальной разницы, откуда взялись деньги, которые тратит правительство. Главное, что это не налоговые поступления. То есть речь не о перераспределении, а о расходовании дополнительных средств. Денег в обороте стало существенно больше, а товаров и услуг при этом не прибавилось. Ни российских, ни импортных.

Так что впереди разгон инфляции, который может принять форму товарного дефицита, если власти переусердствуют с регулированием цен. Как правило, массированные денежные вливания начинают сказываться на потребительских ценах с отсрочкой в 2-3 месяца. Это значит, что уже в марте можно ждать последствий декабрьских "трюков" Силуанова и Набиуллиной.

Периодические биржевые крахи "сжигали" эти деньги, хотя в конечном итоге роста цен так и не удалось избежать

Справедливости ради надо отметить, что работа печатного станка далеко не всегда приводит к немедленному разгону инфляции. В США, например, печатали деньги с 2008 года, и ничего. Инфляция настигла их только в 2022 году. Вот только для России, особенно России, которая со всех сторон обложена финансовыми санкциями, этот пример совершенно не работает. В США "лишние" деньги шли на то, чтобы снова надуть лопнувшие в 2008 году финансовые "пузыри". Причем не только на американском рынке, но и во всем мире, включая Россию. Периодические биржевые крахи "сжигали" эти деньги, хотя в конечном итоге роста цен так и не удалось избежать.

В России же этой "канализационной трубы" нет. Россияне, несмотря на массовое увлечение последних лет фондовым рынком, далеко не так вовлечены в эти игры, как американцы. Особенно теперь, после финансового коллапса, сопровождавшего начало войны в Украине. Чудеса в экономике, конечно, время от времени случаются, но Россия свой лимит чудес за последние 20 лет выбрала, похоже, на век вперед. Пора затягивать пояса.