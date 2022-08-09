Российские власти этапировали Яну Пинчук в Беларусь

Российские власти этапировали белорусскую гражданку Яну Пинчук в Беларусь. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Об этом сообщает телеграм-канал "Свободу Яне Пинчук!". Также эту информацию изданию "Бумага" подтвердил адвокат активистки.

Где сейчас находится Пинчук, неизвестно. В телеграм-канале поддержки активистки выложен скриншот ответа от сервиса "ФСИН-письмо", в котором говорится, что "адресат убыл в другое учреждение". Ранее второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петербургского городского суда об экстрадиции Пинчук в Беларусь.

По версии следствия, активистка вела протестный телеграм-канал "Витебск 97%", в котором размещались материалы, признанные судом в Витебске экстремистскими. Пинчук утверждает, что администрировала чат только до того, как власти его запретили. Она говорит, что размещала в чате лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Пинчук уехала из Беларуси в 2020 году. Её задержали 1 ноября 2021 года в Петербурге по запросу белорусских властей. Защита Пинчук считает её преследование политически мотивированным, правозащитное общество "Мемориал" признало её политической заключённой. Она просила Россию предоставить ей политическое убежище, но ей в этом отказали.

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