Суд оставил в силе решение об экстрадиции белоруски Яны Пинчук

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петербургского городского суда об экстрадиции в Беларусь Яны Пинчук. На родине она обвиняется в призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 19 лет заключения. Об этом пишет издание "Бумага".

Ранее комитет по правам человека ООН запретил выдачу белорусской активистки.

По версии следствия, активистка вела протестный телеграм-канал "Витебск 97%", в котором размещались материалы, признанные судом в Витебске экстремистскими. Пинчук утверждает, что администрировала чат только до того, как власти его запретили. Она говорит, что размещала в чате лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Пинчук уехала из Беларуси в 2020 году. Её задержали 1 ноября 2021 года в Петербурге по запросу белорусских властей.

"Бумага" со ссылкой на адвоката Пинчук сообщает, что защита будет обжаловать решение в кассационном суде и не исключает подачу жалобы в Конституционный суд. Адвокат рассказал изданию, что его подзащитную могут экстрадировать в любой момент в течение двух недель.