Российские власти фиксируют имена граждан, выезжающих из страны после объявленной мобилизации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он не уточнил, для чего они составляются, но заявил, что есть вопрос, как относиться к таким гражданам, если они вернутся.

Слова Володина цитирует официальная правительственная "Российская газета". "Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?" - сказал Володин на заседании Думы 28 сентября. По его словам, россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического сообщества, где Москва, как он выразился, "создала стабильность". Он заявил, что уехавшие вернутся.

Из-за огромных очередей на границах многие уезжающие оставляют в России свои автомобили. Председатель Думы предложил передавать эти машины семьям военных. "Так будет правильно", — заявил он. В качестве законодательной инициативы такое пока не предлагалось.

После объявленнной на прошлой неделе мобилизации на наземных погранпереходах со стороны России выстроились очереди бежецев, зафиксирован резкий рост цен на авиа- и железнодорожные билеты. Точное число уехавших не сообщалось, но речь идёт как минимум о десятках тысячах человек.

Потенциально принимать российских беженцев или, по крайней мере, рассматривать их случаи согласились Германия и США, но у России нет с ними сухопутной границы. Беженцы направляются, прежде всего, в Казахстан, другие страны Центральной Азии и Грузию.