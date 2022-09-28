Пресс-секретарь Белого дома: бегущим из России могут дать убежище в США

Российские граждане, которые бегут из страны от объявленной Владимиром Путиным мобилизации, могут подавать заявления на предоставление убежище в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что американские власти приветствуют "всех, кто ищет убежища".

При этом Жан-Пьер уточнила, что "каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе".

Ранее с подобным заявлением выступили власти Германии. В числе тех, кто может расчитывать на убежище в ФРГ, они назвали "дезертиров из российской армии" и "противников путинского режима". Тем не менее, официального решения по поводу выдачи специальных виз или предоставления убежища указанным категориям граждан России пока нет. Ожидается, что оно будет принято, или отклонено, в течение месяца.

Некоторые страны Евросоюза — в частности, Латвия и Чехия, — заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, российские власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехали 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.