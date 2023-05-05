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Российские власти Запорожской области намерены вывезти жителей ряда районов

Вывозить будут и жителей Энергодара

Назначенный Россией исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские власти организуют перемещение части жителей области "с прифронтовых территорий вглубь области". В качестве прчиным такого шага он назвал усиление обстрелов со стороны Украины.

"Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника" - написал Балицкий в телеграме. Он назвал 18 населённых пунктов, жители которых будут вывезены. В их числе города Токмак, Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Пологи, а также Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Все эти населённые пункты расположены на оккупированной Россией территории недалеко от линии фронта. Балицкий утверждает, что "временное перемещение будет организовано в пределах региона".

В феврале прошлого года решение о так называемой эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, принятое тогдашними руководителями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР, предшествовало широкомасштабному российскому вторжению в Украину.

Власти Украины заявляют, что в ближайшее время украинские военные могут перейти в наступление с целью вернуть ныне подконтрольные России территории. Одним из возможных направлений наступления называется и Запорожская область.

При этом о каком-либо усилении обстрелов городов, из которых Балицкий распорядился эвакуировать людей, в последние дни не сообщалось. 1 мая в Токмаке при ударе HIMARS погибли четверо полицейских из Татарстана - по сообщениям украинской стороны, удар был нанесён прицельно по месту скопления российских военных и полицейских.

Россия заявила об аннексии Запорожской области в сентябре прошлого года. Аннексия не признана подавляющим большинством стран мира. При этом часть региона с областным центром Запорожье остаётся под контролем Украины.

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