Российские власти Запорожской области намерены вывезти жителей ряда районов

Назначенный Россией исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские власти организуют перемещение части жителей области "с прифронтовых территорий вглубь области". В качестве прчиным такого шага он назвал усиление обстрелов со стороны Украины.

"Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника" - написал Балицкий в телеграме. Он назвал 18 населённых пунктов, жители которых будут вывезены. В их числе города Токмак, Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Пологи, а также Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Все эти населённые пункты расположены на оккупированной Россией территории недалеко от линии фронта. Балицкий утверждает, что "временное перемещение будет организовано в пределах региона".

В феврале прошлого года решение о так называемой эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, принятое тогдашними руководителями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР, предшествовало широкомасштабному российскому вторжению в Украину.

Власти Украины заявляют, что в ближайшее время украинские военные могут перейти в наступление с целью вернуть ныне подконтрольные России территории. Одним из возможных направлений наступления называется и Запорожская область.

При этом о каком-либо усилении обстрелов городов, из которых Балицкий распорядился эвакуировать людей, в последние дни не сообщалось. 1 мая в Токмаке при ударе HIMARS погибли четверо полицейских из Татарстана - по сообщениям украинской стороны, удар был нанесён прицельно по месту скопления российских военных и полицейских.

Россия заявила об аннексии Запорожской области в сентябре прошлого года. Аннексия не признана подавляющим большинством стран мира. При этом часть региона с областным центром Запорожье остаётся под контролем Украины.