В Запорожской области погиб чиновник управления МВД по Казани

В городе Токмак в подконтрольной России части Запорожской области Украины при обстреле погиб заместитель начальника оперуправления МВД по Казани Марсель Мубаракшин. Также был убит ещё один полицейский, двое ранены. Артиллерийский удар был нанесён по местному бару "Лагуна", где полицейские отмечали Первомай.

Издание "Казанский репортёр" сообщает, что все четверо полицейских были из Татарстана. В результате обстрела также были повреждены несколько жилых домов.

Российская сторона утверждает, что обстрелы производили вооружённые силы Украины с применением ракетных систем залпового огня HIMARS. ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации сообщает, что в результате обстрелов Токмака погибли пять и ранены пятнадцать человек, все они - мирные граждане.

Украинские СМИ, напротив, пишут, что HIMARS ударили по местам скопления российских военнослужащих и сотрудников МВД, и что ВСУ было заранее известно, чтио в баре "Лагуна" отдыхают российские военные и полицейские.

Idel.Реалии уточняют, что в Татарстане регулярно формируются сводные отряды полиции для поездки в командировки в другие регионы - например, на Северный Кавказ. Точных данных о том, присутствуют ли такие отряды на оккупированных территориях Украины, нет, однако такую возможность собеседники СМИ не исключают.