При обстреле Донецка, по данным местных властей, 27 погибших

Подконтрольный российским войскам Донецк утром в воскресенье подвергся артиллерийскому обстрелу. Пострадал микрорайон Текстильщик, где находится городской рынок.

По данным подконтрольных России местных властей, погибли 27 гражданских лиц. Ещё 25 человек получили ранения, среди них два подростка. Эти данные российские информагентства приводят со ссылкой на главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Также в Куйбышевском районе беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Работающий на месте экскаваторщик получил ранение, экскаватор сгорел.

Пророссийские власти обвинили в атаке вооружённые силы Украины. Украинское командование обстрел не комментировало.

Украинские власти вечером 21 января сообщили об обстреле российскими войсками города Курахово, в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Один человек погиб, еще один был ранен. Такие данные привёл глава региональной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, город обстреляли из "Градов", было попадание в жилую застройку. Филашкин утверждает, что при ударе был поврежден детсад и несколько частных домов. Возник пожар. Чиновник призвал эвакуироваться "всех, кто до сих пор остается в Донецкой области".

Ранее глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил, что за сутки российские войска совершили более 90 ударов по региону. Один человек ранен, есть разрушения. В ночь на воскресенье обстреливалась Харьковская область. Там, по данным главы ОВА Олега Синегубова, тоже есть разрушения, пострадавших нет.

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