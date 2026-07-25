Российские власти заявили об ударе ВСУ по базам отдыха под Мелитополем

Назначенный Россией глава администрации Запорожской области, частично оккупированной Россией, Евгений Балицкий заявил о гибели 8 человек, в том числе двух детей, в результате атаки ВСУ на базы отдыха в посёлке Кирилловка на берегу Азовского моря.

14 человек, по словам Балицкого, пострадали, среди них трое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются, написал он. Балицкий обвинил украинских военных в целенаправленном ударе по мирным жителям.

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видны разрушенные строения и сгоревшие автомобили. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Mash на Донбассе пишет, что удару подверглась база отдыха "Алеон" к югу от Мелитополя. "От самого "Алеона" почти ничего не осталось - на месте разруха", - пишет телеграм-канал. Украинское издание РИА "Пивдень" утверждает, что удару подверглась ещё одна база в том же районе - "Белуга". По утверждению СМИ, на обеих базах находились российские военные. "При этом, несмотря на очевидную опасность, в некоторых комнатах продолжали оставаться и гражданские лица", - пишет издание. Со ссылкой на местные чаты РИА "Пивдень" пишет, что "имеются жертвы и пострадавшие, в том числе среди обслуживающего персонала "Белуги" и гражданских".

Украинские военные не комментировали удары по базам отдыха.