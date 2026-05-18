Российские военные атаковали Днепр и Одессу

В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами – удар пришёлся по жилому кварталу, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По последним данным, ранения получили 18 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Восемь человек госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Всего в Днепропетровской области в результате массированной атаки пострадали 26 человек. Помимо Днепра, атаке подверглись Кривой Рог и пять районов, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в ночь на 18 мая российские дроны атаковали Одессу, пострадали двое жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены два одноэтажных жилых дома.

Как утверждает представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно, "обошлось без жертв". Впоследствии украинские военные сообщили, что дрон попал в сухогруз KSL DEYANG, который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая.

В Черниговской области в Корюковском районе в двух общинах загорелись жилые дома и автомобиль, ранения получили два человека.

Всего, как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские войска в ночь на 18 мая атаковали Украину 524 беспилотниками и 22 ракетами, это существенно больше, чем обычно. Были сбиты, как утверждается, четыре ракеты и 503 дрона, независимых данных нет.