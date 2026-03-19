Российские военные атаковали Одессу, Запорожье и Львов

В Одессе в ночь на четверг российский удар дронами привел к разрушениям и пожарам в жилых домах в трех районах города, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его сведениям, пострадали три человека. Ещё трое жителей оказались заблокированы в своих квартирах, их удалось спасти.

"Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств. Все пожары ликвидированы спасателями", – говорится в сообщении Кипера.

Глава городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что разрушения в результате удара зафиксировали в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах: повреждены 14 жилых домов и общежитие.

Утром в четверг российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья, в результате без света остались более 38 тысячи домохозяйств, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. "В некоторых районах областного центра могут наблюдаться перепады напряжения", – отметил Фёдоров, добавив, что один человек получил ранения.

Воздушные силы ВСУ сообщили в утренней сводке, что за ночь российские военные атаковали Украину 133 ударными беспилотниками, около 70 из которых - дроны "Шахед". По данным военных, было зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков в семи районах.

Вечером 18 марта власти Львовской области сообщили, что российский беспилотник атаковал здание местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), и что есть разрушения. Об этом написал в своём телеграм-канале глава области Максим Козицкий, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Ранее Козицкий сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки на город никто не пострадал, на месте попадания работают профильные службы.