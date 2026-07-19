Российские военные атаковали почтовый терминал под Харьковом

Три человека погибли 19 июля в результате удара по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По последним данным, ранены 20 человек, несколько из них в тяжёлом состоянии.

В ночь на 19 июля российские военные атаковали ещё несколько объектов в Украине, связанных с логистикой. В Киеве, который подвергся массированному ракетному удару, был поражён терминал "Новой почты". В Бучанском районе Киевской области под удар попал склад. По данным "Украинской правды", речь идёт об одном из крупнейших логистических хабов Украины "Антел". О том, что был поражён именно этот объект, сообщило и Минобороны России. Удар по Харькову оно пока не комментировало.

18 июля украинские беспилотники атаковали два крупных склада компании Wildberries в России - в Котовске Тамбовской области и в Электростали Московской области. Погибли 8 человек, десятки были ранены. В Киеве объяснили удары тем, что через Wildberries осуществляются поставки товаров военного назначения, в частности компонентов беспилотников, для нужд фронта.