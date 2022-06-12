Российские военные нанесли ракетный удар по Чорткову на западе Украины

В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на воскресенье по городу Чортков в Тернопольской области на западе Украины, пострадали 22 человека: тринадцать мужчин, семь женщин и двенадцатилетняя девочка. Такие данные приводят местные власти. Одна из ракет попала в газопровод; после этого в городе было отключено газоснабжение.



Четыре ракеты, как сообщается, были выпущены из акватории Черного моря. По словам главы Тернопольской городской администрации Владимира Труша, пострадали четыре жилых пятиэтажки.



Министерство обороны России подтвердило, что удар по Тернопольской области был нанесен ракетами "Калибр" с фрегата, находящегося в Черном море. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить крупный склад, где хранилось американское и европейское оружие и боеприпасы.

Глава полиции Тернопольской области Александр Богомол считает, что основной целью ракетного удара был военный объект, расположенный в Чортковской общине, но пострадали и жилые дома. По его словам, никакого оружия на военном объекте не было.



Чортков - второй по величине город Тернопольской области. Ранее по этой области, расположенной далеко от фронта, удары почти не наносились.

Основные боевые действия сейчас ведутся в Луганской и Донецкой областях. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия продолжает попытки наступления в Северодонецке, где идут уличные бои, а также в направлении на Северск и Славянск.