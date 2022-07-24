Российские военные нанесли удары по Хмельницкой области и Николаеву

Российские военные утром в воскресенье нанесли удары по объектам в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Глава областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что сработали системы ПВО. Данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Очередному обстрелу с утра подвергся Николаев - по предварительным данным, целью стали складские помещения. Накануне при обстреле города ранения получили двое мирных жителей. Под обстрел попали жилые кварталы в Корабельном районе города.

В утренней сводке Генштаба Вооружённых сил Украины говорится о боях в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Утверждается, что российским военным не удалось установить контроль над Углегорской ТЭС.

Российские телеграм-каналы публикуют кадры ударов российских войск по городу Константиновка. Украинская сторона пока это не комментировала.

Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке отмечает, что за последнюю неделю интенсивность артиллерийского огня российской армии в Донецкой области уменьшилась. Эксперты связывают это с успешными действиями украинских военных, в частности, использованием РСЗО HIMARS.

Также в сводке говорится, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины, но отмечается, что информация из открытых источников о происходящем там крайне скудна. Одним из знаков подготовки к наступлению могут быть нанесённые украинскими военными на этой неделе удары по мосту под Херсоном.

Сегодня 151-й день с начала широкомасштабного российского вооружённого вторжения.