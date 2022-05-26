Российские военные отправили 60 тонн посылок за три месяца войны в Украине

Российская курьерская служба доставки СДЭК за время войны в Украине отгрузила из пунктов отправки у украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправили люди в военной форме, предположительно, являющихся российскими военными или военнослужащими сепаратистских образований на востоке Украины. Это следует из исследования "Медиазоны", изучившей статистику курьерской службы.

Пик отгрузок пришёлся на начало апреля — именно тогда российские войска отступали из Киевской области и с севера Украины. Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось разглядеть кроссовки, шины, телевизор, еду и консервы, гитару и палатку. В одной из посылок был российский военный беспилотный аппарат "Орлан-10". Самый крупный из обнаруженных заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

Больше всего по весу было отправлено в Юргу Кемеровской области, где расположены три воинские части, и Чебаркуль, где стоят два танковых полка. Украинская сторона обвиняет российских военных в массовом мародёрстве. Москва это официально не комментирует.