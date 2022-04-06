"Суть путинского режима". Блогеры – о мародерстве российских военных

В дополнение к страшным кадрам из городков под Киевом, которые покинула российская армия, в сети в последние дни появились многочисленные свидетельства мародерства. Российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины – об этом свидетельствуют в том числе кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь. Трехчасовую запись получил и опубликовал телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Видео и кадры из него возмутили многих комментаторов.

Алексей Ковалев

Натурально ведь душители всех пламенных идей, насильники, грабители, мучители людей, посмотрите просто на них.

Андрей Лошак

Смотрю на эти кадры и думаю об окоченевших телах жителей Бучи, расстрелянных в упор возле своих домов. Я не хочу и не могу жить в стране, где за убийства и грабежи мирных людей дают ордена и платят зарплаты. Когда я улетал из Москвы возможно навсегда, я поразился тому, какие лица у пассажиров, направлявшихся в Ереван явно не из вдруг проснувшегося интереса к древней армянской культуре. Я бы назвал эти лица интеллигентными, но за несколько веков к этому слову налипло много всякой дряни, поэтому просто назовем их осмысленными. Такие же лица я видел на митингах в Москве, а сейчас продолжаю встречать в Тбилиси - других русских тут сейчас пожалуй и нет. А теперь вглядитесь в дегенератов, заполнивших беларусский офис СДЭК. Это же и вправду орки. Во главе со своим президентом они объявили войну цивилизации и дружными рядами маршируют в новое варварство. Эту шваль теперь надо считать героями? Бучей и Мариуполем будут заставлять гордиться наших детей такие же дегенераты-учителя? Нетрудно предположить, до какого состояния эта банда шариковых доведет Россию в кратчайшее время. И ничто их уже в этом угаре самоуничтожения не остановит.

Илья Вайцман предположил, что вскоре люди с видеозаписи будут опознаны:

Помните, что пару месяцев назад у СДЭКа была эпическая утечка полных(!) данных пользователей, включая содержание документов, устанавливающих личность, адреса и телефоны? Я к тому видео, собственно, на котором мародеры отправляют домой "трофеи"...

Даже не могу определиться, хорошо или плохо то, что они совсем не шарят в информационной безопасности.

И действительно, расследователь Арик Толер (Bellingcat) написал в Твиттере, что программа FindClone опознает героев видео в два счета и что среди них есть как россияне, так и белорусы. Отправляют все подряд - от электросамокатов до автомобильных запчастей.

Вскоре то ли хакеры, то ли просто неравнодушные граждане слили в сеть и пофамильные списки тех, кто отправлял посылки в Россию, вместе с адресами, на которые они были отправлены. "Медиазона" опубликовала интерактивную карту посылок, из которой видно, что больше всего вещей отправилось в город Рубцовск в Алтайском крае.

Татьяна Мэй

Этим ничего не изменить, но я всегда пытаюсь найти фотографии людей, откровенно стоящих на стороне зла. Причем неважно, сознают они это или нет. Вроде тех солдат, что мародерствовали в Украине, а потом, добравшись до Беларуси, отправляли оттуда в свои городки награбленное сотнями килограммов. Тем более что в этом случае с фотографиями проблем нет. Отличного качества камеры наблюдения в отделениях СДЭК.

Внимательно вглядывалась. С виду вроде обычные мужики. А потом пошла в вики, посмотреть, что это за город такой - Рубцовск, где живет столько мародеров.

«В Рубцовске каждый второй житель или сидел, или сидит, или будет сидеть»

"Рубцовск известен четырьмя исправительными колониями, ФКУ ИК № 4, ИК № 5, ИК № 9, ИК № 10 УФСИН России по Алтайскому краю, в каждой из которых содержится более одной тысячи заключённых[52]. Работа в колониях считается одной из самых высокооплачиваемых в городе (более 20 тысяч рублей в месяц на начало 2017 года, то есть 230 долларов).

Бывший первый секретарь Рубцовского Горкома КПСС Юрий Михеевич Киселёв и в шутку и всерьёз говорил: «В Рубцовске каждый второй житель или сидел, или сидит, или будет сидеть».

Так вот надеюсь, что пророчество Юрия Михеевича в этом случае оправдается с лихвой.

Людмила Херсонская

разглядывала лица рашистских мародеров,

наворовавших "товар" в моей стране.

их зафиксировала камера почты, когда те отправляли

награбленное родственникам в россию.

больше всего чужого добра переслали жители

одного российского города под названием

рубцовск, полезла искать, что же это за город,

породивший столько уродов, самый грязный

город россии, сказано про него в гугле,

позорный город зла, где никто не убирает мусор,

где в ближайшее время приземлится добро,

принадлежавшее моим согражданам.. кого-то

из них убили... кто-то вернется в растерзанный изнасилованный дом, в котором

побывали военные "доблестной" российской армии,

рожденные в самом грязном рашистском городе,

пришедшие на нашу землю насиловать, убивать и грабить...

Борис Херсонский

Обнаружили также ролик концерта из Рубцовска "Своих не бросаем" (но чужое берем - Б.Х.). Детки рисуют букву Z, мамы выстраиваются в зигхайль, ой, вечно я все путаю - в зигзаг, поют и пляшут.

Уровень исполнения 3 с плюсом.

В финале песня - никогда не угадаете какая. Но я вам подскажу.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ....

Андрей Шипилов

Прямо на глазах богатеет и расцветает город Рубцовск...

Как там у Высоцкого...

У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -

То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия:

Пришла страна Лимония - сплошная чемодания

Свидетельства мародерства появлялись в телеграм-каналах и ранее: украинские военные публиковали фото разбитой и сожженной российской техники, нагруженной трофеями, в том числе стиральными машинами (подлинность этих свидетельств подтвердить невозможно). В англоязычных соцсетях распространился мем "Как поймать российского солдата".

Юрий Шабельников

Костромская авангардная поэзия.

- Киев взяли?

- Нет.

- А что взяли?

- Мясорубку взяли, миксер, кроссовки взяли и шкаф-купе взяли.

Леонид Лялин

Солдаты сдавали в багаж:

Ковер,

Телевизор,

Стеллаж,

Стиралку,

Мешалку,

Картонку,

Пусть едет в родную сторонку.

Звонок. Занесли в коридор:

Стеллаж,

Телевизор,

Ковер,

Стиралку,

Мешалку,

Картонку.

Кричали курьеру вдогонку,

И был там такой разговор:

«Чего это в пятнах ковер?»

Курьер пожимает плечами:

«Ну кровь, так отмоете сами»

Евгений Чичваркин

Сколько стиральных машин не не вывези, нам и ещё двум поколениям не отмыться. Спасибо Путину за это.

Распространяется по сети и скриншот объявления с "Авито", где предлагается на продажу украинская олимпийка - опять же, подтвердить, что объявление подлинное и что олимпийка действительно вывезена из-под Киева, не представляется возможным.

Но и приведенных выше свидетельств уже достаточно для того, чтобы даже объявление о запуске "Яндексом" службы по продаже подержанных вещей воспринималось в определенном ключе.

Андрей Шипилов

«Яндекс.Маркет» запустил сервис продажи трофейной украинской бытовой техники.

Пока, что на начальном этапе на продажу можно выставить только трофейные смартфоны, но в дальнейшем ассортимент планируется расширить.

В будущем в «Яндекс.Маркет» планирует запустить продажу трофейных детских и спортивных товаров, а также товаров для дома и ремонта.

Провластные каналы транслируют все то же, что и всегда: во-первых, краж не было, а во-вторых, вещи "нищих" украинцев никому не нужны.

Темник

Это, как уже было сказано, чистая ложь. Правда же заключается как раз в обратном. Именно войска киевского режима с самого начала военных действий на Донбассе восемь лет беззастенчиво и открыто грабили местное население, массово вывозя в западные районы страны стиральные машинки, холодильники, прочую бытовую технику, мебель. Угоняя авто и всё, до чего были способны дотянуться руки нацистского отребья.

Наталья Осипова

Кстати, ведь богатым не придет в голову, что кому-то интересны б/у телевизоры и ковры, правда? Видимо, украинцы совсем нищие. В России такой фейк даже не нарисуешь, в голову не придет. Чтобы думать как нищий надо быть нищим

Звучат эти аргументы не слишком убедительно.

Вопросом, как россияне будут жить рядом со вчерашними мародерами и убийцами, которым удастся вернуться с войны живыми, сейчас задаются многие комментаторы.

Алексей Шмурак

Знакомая из южнобеларусского города передала ощущения от гуляющих по городу малолеток российских военных, побывавших в нашем Полесье и над Киевом. Они улыбаются, покупают печенье, сдают деньги в обменник, технику в ломбард. Стихийные рынки. Фоткают город.

А мы знаем, что делали эти люди ещё недавно. Они сравнивали с землёй сёла, пытали и унижали, насиловали, грабили, убивали безоружных, убивали животных.

По всему району сотни, тысячи — гарантированно — преступников

По словам знакомой, это интересный антропологический опыт. По всему району сотни, тысячи — гарантированно — преступников. Они в одном месте ведут себя как нелюди, в другом — как туристы. А потом вернутся домой, отдадут матерям, жёнам, девушкам награбленное... И...

Что дальше? Станут обычными людьми? Будут хвастаться или стыдиться? Или там и так все такие, а мы раньше просто не задумывались, не замечали? Это всё и было нормой, заложенной семейным насилием, оправданием насилия в обществе, насилием в телевизоре, культом насилия в стране в целом?

Роман Баданин

Конечно, самый страшный итог правления Путина, что запусти хоть сейчас эти мотострелковые полки не в Бучу, а куда-нибудь в Москву, на Пятницкую, они сделают все то же самое -- местных убьют, телевизоры спиздят, бухло выпьют, на заборе напишут "Россия". Наверное, сделают это с еще большим удовольствием.

Казимера Кордецкая

Категорически не согласна с доводами "нечего бояться, что эти солдаты после Бучи потом вернутся к нам и будут ходить по нашим улицам. Они уже ходили по нашим улицам, т.е. уже носили в себе всю эту готовность к насилию и убийствам".

Здесь я абсолютно за бихевиористический подход и против философского. Человек, который в глубине души готов совершить нечто отвратительное (или даже не в глубине, а орёт об этой готовности на улицах и в интернете), и человек, который УЖЕ это совершил, причем:

- безнаказанно

- открыто

- в составе группы (да, мы существа социальные, и поступок, совершенный одиночно и в тайне, сами воспринимаем совершенно не так, как аналогичное преступление, за которое нас среди бела дня социально одобрили)...

Так вот, с точки зрения рисков жизни с ним на одной улицы это два АБСОЛЮТНО разных человека. С точки зрения спасения его души, наверное, нет, но это меня мало волнует. Я не священник, а специалист по поведению - и знаю, что когда поведение повторяется, оно закрепляется. Qui a bu, boirra. Если у вас собака со склонностью к зооагрессии, за ней надо следить в оба, потому что если она кого-то загрызет, это будет не просто ужасно само по себе. Это в РАЗЫ увелечит вероятность, что она убьёт другую собаку или кошку снова. И снова. После первого раза водить её без поводка и намордника уже нельзя. Кто будет водить на поводках и в намордниках этих людей?

Уровень насилия в обществе не определяется степенью плохости людей в глубине души. Он определяется количеством людей, в поведенческом репертуаре которых насилие закрепилось, стало навыком, вошло в нейронные связи и готово в любой момент сорваться с мыщц. Это, к сожалению, такой же навык, как разговор на иностранном языке - одно дело "я всегда мечтала выучить французский", другое - когда говоришь на нём, даже не задумываясь.

Любая "спецоперация", "альтернативный мир" или как там у нас надо называть вы-знаете-что - ускоренные курсы по языку насилия. Очень эффективные, где тебя не просто учат словам и синтаксису, а помещают в среду носителей.

Поэтому бояться тем, на чьи улицы эти молодчики потом вернутся жить, есть чего. И чем дольше это продлится, тем больше причин бояться.

Другие пытаются понять, откуда в России взялось столько людей, готовых грабить и убивать.

Rotten Kepken

Даже во время Первой чеченской, со всей её дичью и голодными данилабагровыми, грабежи оставались эксцессами, а командование понимало, что армию надо держать в каких-то рамках, и если мы закрываем на что-то глаза, то оно не перестаёт быть преступлением.

То, что считалось преступлением, стало общим местом

Сегодня этого нет, потому что, повторю, сегодня нет государства (Россия хотела чего-то уникального? — прекрасно. она стала первым в новейшей истории failed state, устроившим масштабную европейскую войну), а потому то, что считалось преступлением, стало общим местом во всех областях — от публичных призывов разграбить «Макдональдс» с «Икеей» по подписанных премьером экономических мер с «параллельным импортом», т.е. всё тем же грабежом, прямо как на кадрах «Доксы».



На вопрос оккупанта «А чо нельзя-то?» ответить попросту нечего.



И это да, вопрос про «восемь лет», а не про какого-то там отдельно взятого Шойгу: 8 лет наглого и нескрываемого грабежа в Крыму и ЛДНР разложили не армию. они разложили само государство; если бы я был склонен к написанию конспирологических романов — написал бы бестселлер «Донбасский гамбит» о том, как коварная эстонская разведка подсунула России классическую «отравленную приманку», а дальше хихикала, глядя на самоуничтожение вражьей страны.

Илья Барабанов

Сергей Кравцов

Ольга Васильева

Дмитрий Ливанов

Андрей Фурсенко



Министры образования России при Владимире Владимировиче. Важно не забывать и эти имена сейчас, когда мы видим фотографии из освобожденных Бучи и Гостомеля.



20 лет говорили об уничтожении системы образования в России и спустя 20 лет получили 20-летних солдат, которые насилуют женщин, убивают мирных жителей, отправляют почтой домой украденные в Украине телевизоры из Беларуси.



Гуманитарная и интеллектуальная катастрофа ковалась этими людьми. Разрушение не Украины, которая справляется, а именно России, которая сейчас отступает и выглядит при этом как Германия в 1944-м или начале 1945-го. Каждый из них должен ответить за то, что они слепили из этих мужчин, которые натворили такое зло.

Дело тут не только в образовании, но и во всей государственной системе, построенной на насилии и унижении, пишут третьи.

Владимир Пастухов

Мародерство русской армии в Украине смещается с периферии общественного внимания в центр. Этому сильно посодействовала картинка из освобожденной от освободителей Бучи, которая заставила многих людей за пределами России (где никаких картинок, кроме веселых, не показывают) задуматься о том, что в Украине русские войска осуществляют действительно очень специальную операцию.



Гуманитарно-правовыми аспектами этой операции, без всякого сомнения, будет заниматься международная следственная комиссия, и я не собираюсь предвосхищать ее выводы. Но помимо гуманитарных и правовых аспектов у этой проблемы есть и чисто военные, точнее - военно-политические аспекты. Армия, состоящая из мародеров, грабящих и насилующих мирное население, эффективно воевать не может.

Те, кто так воюет, - не регулярная армия, а сброд

Происходящее на оккупированных украинских территориях больше похоже не столько на войну, сколько на пиратский абордаж или дикий половецкий (печенежский) набег, так запавший в душу Путину. Те, кто так воюет, - не регулярная армия, а сброд. Даже в советской и в нацистской армиях с мародерством по мере сил боролись, пусть и не всегда успешно. В российской армии его поставили на конвейер и рассматривают, по-видимому, как способ дополнительной мотивации личного состава.



Бастрыкин так увлекся поиском соломинки в глазу у Бандеры, что не может вытащить бревно из глаза Шойгу. Нет ни одного сообщения о том, чтобы славные орлы Бастрыкина хотя бы для отвода лукавых глаз, хотя бы чтобы только опровергнуть, попытались расследовать военные преступления собственной армии на территории Украины. В этой связи в принципе правильный тезис об идеологическом характере этой войны как войны против западных либеральных ценностей и за русскую мессианскую идею нуждается в существенной корректировке. Это война за идею бандитов и бандитскими методами. От нее веет духом не столько православия или даже коммунизма, знамена которых подняты над русскими полками, сколько духом питерской подворотни.

Мародерство - суть путинского режима

Такая армия по определению не может быть длительно боеспособной и будет разлагаться по ходу войны, что ставит под вопрос достижение не только стратегических, но даже и тактических целей Кремля в этой преступной авантюре. Все, что вороватые министры обороны докладывали своему Верховному главнокомандующему о реформе русской армии, на поверку оказывается враньем и блефом - не только с точки зрения вооружений, но и в самом главном вопросе воинской дисциплины и выучки. Нет никаких настоящих контрактников, то есть профессиональных военных. Есть смесь «диких гусей» (профессиональных наемников) и необученных обманутых крестьян, которым всучили контракт как квартальную премию. Это гремучая смесь, превращающая армию в кочующий притон.



В общем, ничего удивительного в этом нет. Мародерство - суть путинского режима, а армия, как писал настоящий профессиональный военный генерал Деникин, стержень государственности. Какое государство - такая и армия

Сергей Пархоменко

Сижу за своей работой и слышу с ноутбука за соседним столом выступение Зеленского на Совете Безопасности ООН - в бесстрастном исполнении переводчицы-синхронистки.

Слышу, как переводчица ровным голосом перечисляет, вслед за Зеленским: “…российские военные разграбляют украинские города и деревни, которые попадают под их контроль: крадут всё - продовольствие, золотые украшения, сережки вырывают из мочек ушей, пользуются правом "вето” в Совете безопасности...”

Я думаю, это абсолютно точная конструкция фразы. Вот именно так и надо - через запятую, без паузы это перечислять. Даже если у Зеленского (а скорее у переводчицы) это получилось случайно.

Вырывают сережки из мочек ушей и заседают в Совете безопасности от имени путинской России одни и те же люди

Потому что вырывают сережки из мочек ушей и заседают в Совете безопасности от имени путинской России одни и те же люди. Они действуют по одному приказу, в рамках одного и того же кровавого замысла, под прикрытием одних и тех же пропагадирующих мерзавцев, надеясь спастись под защитой одних и тех же негодяев.

Это Небензя рвет из ушей сережки. И это озверелые боевики из геремеевского спецназа заседают в Нью-Йорке, придерживая ооновский микрофон грязными пальцами с засохшей под ногтями чужой кровью.

И я еще увижу скорбно обвисшие собачьи брыли Лаврова за ограждением вокруг той же лавки, на которой будет рядом сидеть и озверелый людоед из российского смерша, действительно сумевшего повторить.