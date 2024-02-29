Российские военные пришли в масках на встречу "Героя нужно знать в лицо"

В Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске для студентов провели встречу с участниками войны в Украине. На мероприятии под названием "Героя нужно знать в лицо" двое из трёх военных сидели в масках, скрывающих лицо. Новость о проведении встречи была опубликована 24 февраля в паблике "Защитники Отечества | Архангельская область". На публикацию обратило внимание "Эхо".

В заметке указываются только имена военных: Дмитрий, Виктор и Геннадий. Сообщается, что они рассказали студентам "о мужестве, значении спецоперации и поделились с молодёжью личными историями". Только один из участников вторжения в Украину сидел с открытым лицом.

Ранее в Томске на патриотическую беседу со студентами Томского педагогического университета пришли четверо членов "Ассоциации ветеранов разведки и спецназа Томской области", которые принимали участие в войне против Украины. Одним из них оказался местный житель, который был судим по статьям о нанесение тяжкого вреда здоровью, разбойном нападении группой лиц и езде в пьяном виде.