Командование воинских частей в российской армии присваивает пропавшим без вести военным статус дезертиров. Это позволяет им скрывать потери, а бюджету — не платить выплаты их близким. Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

В распоряжении издания оказалось более 50 жалоб, которые родственники пропавших военнослужащих отправили в администрацию президента. Из них следует, что такое происходило как минимум в 25 воинских частях не менее чем в 11 регионах России. В большинстве случаев военные исчезли после ухода на боевое задание, говорится в материале.

Хотя командиры не должны присваивать солдату статус дезертира без оснований, на практике для фальсификации доказательств военному достаточно не появится на месте службы, следует из материала. Издание пишет о случае, когда статус дезертира не сняли с военного даже после того, как его похоронили.

С января по июнь 2025 в военные суды поступило больше 26 тысяч исков о признании человека пропавшим без вести или умершим. Ещё 50,5 тысячи объявлены дезертирами, писали "Важные истории". По состоянию на конец июля подтверждённые потери российской армии на войне с Украиной составляют 120 тысяч человек убитыми, следует из независимых исследований.