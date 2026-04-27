Российские военные признали, что оставили город Кидаль в Мали

Так называемый Африканский корпус Минобороны России официально подтвердил, что его бойцы и военные правительственных сил Мали оставили город Кидаль на северо-востоке африканской страны после нападения вооружённых антиправительственных группировок.

"В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского Корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль покинули данный населенный пункт", - говорится в сообщении Африканского корпуса в телеграме. "Личный состав продолжает выполнять поставленную боевую задачу. Обстановка в Республике Мали остается сложной", - сказано в сообщении.

Ранее сразу несколько источников сообщали, что силы "Африканского корпуса" в результате переговоров с наступающими антиправительственными силами покинули Кидаль. Это важный региональный центр.

В субботу вооруженные антиправительственные отряды провели серию скоординированных атак на столицу Бамако и ряд городов на севере страны. Телеграм-канал "Африканского корпуса" в воскресенье опубликовал заявление, в котором заявил о "подготовленной западными спецслужбами попытке государственного переворота" в Мали. В заявлении утверждалось, что российские военные "удержали все значимые позиции". Сообщалось о том, что в ходе боёв был сбит вертолет "Африканского корпуса" Минобороны России. Как утверждает близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber, экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. "Предварительная причина – внешнее огневое воздействие (ЗРК), – сказано в сообщении. Официального подтверждения этой информации нет.

Также вечером в воскресенье власти Мали официально подтвердили гибель министра обороны страны Садио Камара.

Как ранее писали издания Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники, министр погиб в результате взрыва на армейской базе Кати, который произошёл 25 апреля. Утверждается, что возле его дома взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Аналитик Дженабу Сиссе, научный сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS), называет погибшего "главным архитектором сближения Мали и России".

Ответственность за последние нападения официально не взяла ни одна группировка. Источники Reuters в силовых структурах связывают атаки с джихадистской группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), близкой к "Аль-Каиде" (организация признана террористической в США и многих странах мира), а также к альянсу "Фронт освобождения Азавада", которые действуют в тактическом союзе друг с другом.

Мали уже более десяти лет сталкивается с вооружёнными группировками, связанными с "Аль-Каидой" и террористической группировкой "Исламское государство", а также с туарегскими сепаратистами.

Военные во главе с Ассими Гоитой пришли к власти в Мали после переворотов 2020 и 2021 годов, обещая стабилизировать ситуацию, но обстановка в стране по-прежнему остаётся нестабильной.

Военные власти Мали делали ставку на поддержку российских наёмников. В стране действовали отряды ЧВК "Вагнер". В июле 2024 года российские наемники потеряли несколько десятков человек убитыми в боях с малийскими джихадистами и сепаратистской группировкой "Координационное движение Азавад", выступающей за независимость заселённых племенами туарегов районов Мали. Впоследствии сообщалось, что в Мали размещены силы "Африканского корпуса".

По данным Reuters, власти Мали начали искать сближения с США. Стороны обсуждают соглашение, которое позволит Вашингтону возобновить разведывательные полёты над территорией страны.



