В Мали сбит вертолет "Африканского корпуса" Минобороны РФ

В Мали был сбит вертолет "Африканского корпуса" Минобороны России. Как утверждает телеграм-канал Fighterbomber, экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. "Предварительная причина – внешнее огневое воздействие (ЗРК), – сказано в сообщении. Официального подтверждения этой информации нет.

МИД России заявил в воскресенье, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группы "совершили серию скоординированных атак в столице Мали и соседних регионах".

"Двести пятьдесят боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную неподалеку военную базу", – сказано в сообщении. МИД утверждает, что вооруженные силы Мали отразили это нападение.

Атака на вертолет в сообщении ведомства не упоминается.

Как пишут французские издания Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники, в результате взрыва на армейской базе Кати, который произошел 25 апреля, погиб министр обороны Мали Садио Камара. Утверждается, что возле его дома взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.

В субботу вооруженные антиправительственные отряды провели серию скоординированных атак на столицу Бамако и ряд городов на севере страны. По данным ООН, удары пришлись по военной базе в Кати рядом с Бамако, а также по городам Мопти, Гао и Кидаль.

Сразу несколько источников сообщают, что силы "Африканского корпуса" в результате переговоров с наступающими антиправительственными силами покинули Кидаль.

Телеграм-канал "Африканского корпуса" в воскресенье опубликовал заявление, в котором заявил о "подготовленной западными спецслужбами попытке государственного переворота" в Мали. В заявлении утверждается, что российские военные "удержали все значимые позиции".

Ответственность за нападения официально не взяла ни одна группировка. Источники Reuters в силовых структурах связывают атаки с джихадистской группировкой, близкой к террористической "Аль-Каиде", а также к альянсу "Фронт освобождения Азавада", которые действуют в тактическом союзе друг с другом.