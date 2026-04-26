В Мали сбит вертолет "Африканского корпуса" Минобороны РФ

В Мали был сбит вертолет "Африканского корпуса" Минобороны России. Как утверждает телеграм-канал Fighterbomber, экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. "Предварительная причина – внешнее огневое воздействие (ЗРК), – сказано в сообщении. Официального подтверждения этой информации нет.
МИД России заявил в воскресенье, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группы "совершили серию скоординированных атак в столице Мали и соседних регионах".
"Двести пятьдесят боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную неподалеку военную базу", – сказано в сообщении. МИД утверждает, что вооруженные силы Мали отразили это нападение.
Атака на вертолет в сообщении ведомства не упоминается.
Как пишут французские издания Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники, в результате взрыва на армейской базе Кати, который произошел 25 апреля, погиб министр обороны Мали Садио Камара. Утверждается, что возле его дома взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.
В субботу вооруженные антиправительственные отряды провели серию скоординированных атак на столицу Бамако и ряд городов на севере страны. По данным ООН, удары пришлись по военной базе в Кати рядом с Бамако, а также по городам Мопти, Гао и Кидаль.
Сразу несколько источников сообщают, что силы "Африканского корпуса" в результате переговоров с наступающими антиправительственными силами покинули Кидаль.
Телеграм-канал "Африканского корпуса" в воскресенье опубликовал заявление, в котором заявил о "подготовленной западными спецслужбами попытке государственного переворота" в Мали. В заявлении утверждается, что российские военные "удержали все значимые позиции".
Ответственность за нападения официально не взяла ни одна группировка. Источники Reuters в силовых структурах связывают атаки с джихадистской группировкой, близкой к террористической "Аль-Каиде", а также к альянсу "Фронт освобождения Азавада", которые действуют в тактическом союзе друг с другом.
- Мали уже более десяти лет сталкивается с вооружёнными группировками, связанными с "Аль-Каидой" и террористической группировкой "Исламское государство", а также с туарегскими сепаратистами.
- Военные во главе с Ассими Гоитой пришли к власти после переворотов 2020 и 2021 годов, обещая стабилизировать ситуацию, но обстановка в стране по-прежнему остаётся нестабильной.
- В последние годы власти Мали делали ставку на поддержку российских наёмников, но также начали искать сближение с США. По данным Reuters, стороны обсуждают соглашение, которое позволит Вашингтону возобновить разведывательные полёты над территорией страны.
- В июле 2024 года российские наемники потеряли несколько десятков человек убитыми в боях с малийскими джихадистами и сепаратистской группировкой "Координационное движение Азавад", выступающей за независимость заселённых племенами туарегов районов Мали.