Российские военные разместили в Донецкой области "царь-поезд"

Российские военные разместили на расположенной недалеко от линии фронта в оккупированной Донецкой области железнодорожной линии чрезвычайно длинный железнодорожный состав (или несколько составов). Предположительно, это часть линии обороны на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState, на так называемый "царь-поезд" также обратил внимание американский Институт изучения войны (ISW).

По утверждениям DeepState, который ссылается на спутниковые снимки, в составе поезда находятся более 2100 железнодорожных вагонов, предположительно захваченных на территории Украины после российского вторжения. Его длина составляет 30 километров - от железднодорожной станции в Еленовке до Волновахи.

DeepState называет "царь-поезд" "очень специфической инженерной конструкцией", эффективность которой оценить сложно. Такой состав, безусловно, не способен стронуть с места ни один локомотив, так что "поезд", вероятнее всего, призван служить заградительным барьером, поскольку "повредить, разрушить или подорвать 30-километровую массу металла очень тяжело".

В ISW также сравнили спутниковые снимки мая 2023 и февраля 2024 года и пришли к выводу, что сооружение "царь-поезда" длилось около 9 месяцев.

Российский железнодорожный блогер Сергей Сигачёв, также проанализировавший снимки, утверждает, что речь идёт не об одном 30-километровом составе, а о трёх (также чрезвычайно длинных) поездах, между которыми есть небольшие разрывы. "То есть, не 30-км сплошная "змея", а три змеи", - отмечает Сигачёв.

При этом даже в ходе летнего контрнаступления украинские войска не пытались наступать на этом участке фронта. Сейчас здесь в районе Новомихайловки пытаются наступать российские военные.