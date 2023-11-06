У разделительной линии между Грузией и Южной Осетией российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Информацию подтвердили в грузинской службе госбезопасности. Еще один гражданин Грузии задержан. Предположительно, поводом к задержанию стал незаконный, с точки зрения пограничников, переход разделительной линии.

"Настоящее время" уточняет имена пострадавших. Погибший - 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года. Задержанный - 35-летний Леван Додиашвили. Вероятно, он ранен и находится в СИЗО Цхинвали.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури. Гарибашвили назвал произошедшее "тяжелейшим фактом", а Зурабишвили – "вопиющей атакой на грузинскую государственность". МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с убийством и похищением.