В Грузии вспоминают события августовской войны 2008 года

В Грузии отмечают 15-ю годовщину августовской войны.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия.

В ходе боевых действий, которые продолжались пять дней, погибли и пропали без вести более 400 грузинских солдат. Ранения получили почти две тысячи военных и полицейских. Около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселёнными лицами. С российской стороны в августе 2008 года погибли 67 военнослужащих.

В Грузии вспоминают не только погибших и пострадавших во время войны, но и остро спорят о дате начала войны. Оппозиция проводит акции памяти 7 августа, правящая партия "Грузинская мечта" объявила днем траура 8 августа. Сегодня и завтра в Грузии будут приспущены государственные флаги, пройдут акции в память о погибших в результате войны в 2008 году.

Вчера в Тбилиси прошёл митинг, посвящённый 15-й годовщине российско-грузинской войны. Об этом сообщает издание Paper Kartuli.

Около 50 активистов вышли к зданию парламента Грузии. Они принесли с собой свечи, цветы и плакаты: "7 августа 2008 года ворвался русский танк", "Ты что, хочешь войну? Нет, я хочу изменений".

В городе Гори у мемориала павшим грузинским военным на акцию памяти собрались жители и представители местных властей, сообщает SOVA.

По итогам пятидневной войны тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, фактически установив российский контроль над ними. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

По данным грузинских правозащитников, около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселенными лицами. А проживающее в так называемой "буферной зоне" за пределами непризнанной границы с Южной Осетией население ограничивают в свободе передвижения и ежедневно подвергают риску его безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю 15-й годовщины августовской войны выразил солидарность с грузинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. "Только полная деоккупация территорий Украины и Грузии, наказание захватчиков и возмещение причиненного ими ущерба принесут мир и стабильность в Европу и для всего мира", - заявил Владимир Зеленский.