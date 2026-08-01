Российские военные ударили по складу украинского маркетплейса Rozetka

Российский беспилотник около полудня 1 августа ударил по территории маркетплейса Rozetka в Броварах Киевской области, сообщила областная прокуратура.

В результате удара погиб 61-летний мужчина, еще шесть человек ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также были повреждены 13 автомобилей. Пострадал ли склад компании, не упоминается.

Совладелица Rozetka Ирина Чечеткина рассказала в фейсбуке, что погибший был сотрудником маркетплейса. По ее словам, раненых семеро, они в больницах. В момент удара по складу на смене были 270 человек.

Rozetka – украинский интернет-магазин и маркетплейс с наибольшей посещаемостью в стране и широким ассортиментом товаров от тысяч продавцов.

Последние недели украинские дроны атакуют склады маркетплейса Wildberries в России, а также аннексированном Крыму. Компания и партнеры-продавцы несут многомилионные убытки. Последние по времени подобные удары были нанесены в ночь на 31 июля в Волгоградской области и Татарстане.

Российские военные активно атакуют депо и отделения компании "Новая почта", главным образом в прифронтовых регионах Украины.