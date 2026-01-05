Российские военные ударили по заводу в Днепре и по Харькову

Российские военные в понедельник нанесли удар беспилотниками по заводу Bunge в городе Днепр, принадлежащему американской компании. В результате на дороги вылилось 300 тонн растительного масла. Об этом сообщил глава города Борис Филатов.

По его словам, проезд по набережной из-за разлившегося масла будет невозможен 2-3 суток. О пострадавших не сообщалось.

"Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, Миссури", - написал Филатов. Завод в Днепре производит растительное масло марки "Олейна" из семян подсолнечника.

Власти Харькова в понедельник сообщили, что российские военные нанесли по городу ракетный удар. Сообщается, что по городу выпустили пять баллистических ракет. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в соцсетях, что удары были нанесены по энергетической инфраструктуре. "Повреждения – очень значительные", - отметил он. Сообщается об одном раненом в результате удара.

В Херсоне после российских ударов частично пропало электричество, сообщили местные власти.

В ночь на 5 января российский беспилотник атаковал четырехэтажное здание частной клиники в Оболонском районе Киева, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Погиб один человек.

Российские военные удары не комментировали.