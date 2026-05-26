Российские военные атаковали Одессу, один человек погиб

Российские военные в ночь на 26 мая нанесли удары беспилотниками по нескольким регионам Украины. В Одессе в результате российской атаки погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, повреждён объект инфраструктуры города.

В Полтавской области, сообщает ГСЧС, повреждены жилой сектор и объекты инфраструктуры. В Полтавском районе был разрушен жилой дом, пострадала женщина. Три человека пострадали в городе Ромны Сумской области.

Всего, как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 26 мая российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 122 ударными беспилотниками, сбить, как утверждается, удалось 111 дронов.

Накануне МИД России выступил с заявлением о том, что российские военные начинают наносить системные удары по Киеву, и призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть город. Об ударах по Киеву в ночь на 26 мая, однако, не сообщалось.