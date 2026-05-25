Удары и угрозы России. Ответ Украины и ЕС

Россия наносит новые удары по украинским городам, заявляет о планах "системных" бомбардировок Киева и предлагает иностранцам покинуть город. Власти Украины призывают не поддаваться шантажу. Представитель ЕС в Киеве заявила: "Мы остаемся с Украиной".

Удары и угрозы России

Россия в понедельник вечером нанесла удар по Одессе. Один человек погиб, трое ранены, сообщают местные власти.

Ранее удару подвергся Краматорск, по последним данным, ранены 12 человек, включая ребенка.

Россия ранее пригрозила новыми ударами по Киеву – после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда были разрушены или повреждены множество зданий, два человека погибли, десятки пострадали. В российском заявлении говорилось о намерении наносить системные удары по "военным предприятиям, центрам принятия решений и командным пунктам" и предлагалось иностранцам, включая дипломатов, покинуть город.

Затем было объявлено, что министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио – "официально довести информацию".

Ответ Украины и ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается запугать западных дипломатов, но "не нужно поддаваться российскому шантажу".

Сибига опубликовал видео посещения западными дипломатами места российских атак в Киеве.

Глава представительства ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что российское предупреждение направлено на то, чтобы посеять панику: "Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Это не сработает. ЕС никуда не денется. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной".