Российские войска атаковали Украину, не менее 15 человек погибли

Российские войска в ночь на 16 апреля массированно атаковали Украину. Погибли более десяти человек, пострадали, по последним данным, около ста, сообщили в Воздушных силах ВСУ, Россия атаковала 19 баллистическими ракетами "Искандер-М", 20 крылатыми ракетами Х-101, пятью крылатыми ракетами "Искандер-К" и 659 беспилотниками. Силы ПВО, как утверждается, сбили 31 ракету и 636 дронов, независимых данных нет.

В Киеве погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик. Пострадали 45 человек, 26 из них были госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям позднее уточнили, что пострадали 48 человек.

В Подольском районе, по словам Кличко, дрон "буквально влетел в 18-ти этажку".

В Днепре в результате российских атак, по данным главы областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи, погибли два человека, еще 30 пострадали. Повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили.

В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка, ранена 14-летняя девочка. Также российские военные атаковали Никополь, Покровскую, Мировскую и Красногригорьевскую общины; повреждены многоэтажные дома, автомобили, горели неэксплуатируемое здание и частный дом. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения, написал Ганжа.

В Одессе из-за российской атаки, по последним данным городских властей, погибли 9 человек, ранены 23. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В частности, как минимум в трех многоэтажных домах разрушены фасадные стены и остекление, повреждены также общежитие и близлежащие здания.

В Индустриальном районе Харькова беспилотник упал во дворе многоэтажного дома, загорелись автомобили. В Немышлянском районе пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ещё одна ночь, которая показывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну", - написал президент Украины Владимир Зеленский, призвав усилить давление на Россию.

