Российские войска атаковали Вольнянск, повреждена электричка

Российские войска в ночь на 15 мая запустили по Украине 141 ударный беспилотник, из них силы ПВО сбили 130. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, независимых данных нет. Это существенно меньше, чем в предыдущие двое суток, когда по Украине выпустили в общей сложности более тысячи беспилотников.

Запорожская область

Два человека пострадали в результате атаки на город Вольнянск в Запорожской области. Глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры.

В "Украинских железных дорогах" уточнили, что дрон ударил недалеко от одного из вагонов пригородного поезда. Отмечается, что локомотивная бригада была уведомлена о воздушной угрозе, после чего электричка была остановлена и была начата эвакуация пассажиров, однако времени было мало, поэтому два человека, которые не успели эвакуироваться, получили осколочные ранения.

Одесская область

Российские военные нанесли ракетно-дроновый удар по Одесской области, два человека пострадали. По словам главы ОВА Олега Кипера, целью атаки стали объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены четыре частных жилых дома, технические сооружения, нежилой дом, автомобили, а также хозяйственное и административное здания.

Херсонская область

В Днепровском районе Херсона был ранен 66-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, переломы головы и бедер. Состояние пострадавшего крайне тяжёлое, сообщили в городской военной администрации.

Черниговская область

В одном из сел Черниговского района в результате удара беспилотника по частному жилому дому ранения получили 13-летняя девочка и ее 45-летняя мать. Как сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие доставлены в больницу.