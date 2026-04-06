Российские войска массированно ударили по Одессе. Есть погибшие

Три человека погибли в результате массированного российского удара по Одессе в ночь на 6 апреля. Среди погибших один ребёнок. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что ранения получили 15 человек, из них 13 доставлены в больницу с осколочными ранениями, ожогами и другими травмами.

Лысак сообщил, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек – в состоянии средней тяжести, в том числе двухлетний ребенок и двое подростков.

В Приморском районе, по словам Лысака, повреждён жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов, в Киевском – одно многоэтажное здание, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 6 апреля запустила по Украине 141 ударный беспилотник, из них сбили 114.