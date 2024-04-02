Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Днепр, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По информации местных властей, пострадали 13 человек, среди них пять детей.

Лысак также сообщил, что в городе повреждено одно из учебных заведений, не уточнив какое именно. Минобороны России атаку не комментировало.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул её в вечернем видеообращении. "Я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно скорее оказать помощь людям. Это самое важное. Не менее важно то, что российские террористы получают ответы на их удары", — сказал он.

Крупные украинские города почти ежедневно подвергаются массированным ракетным обстрелам. Во вторник представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что по данным ведомства на вооружении российской армии остаются около 950 ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

ГУР прогнозирует, что "Россия может осуществить ещё несколько массированных комбинированных атак, пока ей не понадобится пауза для накопления".