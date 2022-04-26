Российские войска нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области

Российские войска во вторник нанесли ракетный удар по Одесской области Украины. По официальным сообщениям местных властей, повреждён автомобильный и железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки. Мост закрыт для движения транспорта.

В украинской железнодорожной компании также подтвердили, что мост был повреждён. Подробностей о том, каковы масштабы разрушений, нет. О пострадавших также не сообщается.

Мост имеет стратегическое значение - он связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины. Через него также проходит дорога из Румынии, в частности от порта Констанца. В случае разрушения моста единственной возможностью проехать по суше будет путь через территорию Молдовы.

Российские военные пока не подтверждали факт удара по мосту.

В последнее время ракетные удары всё чаще наносятся по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Накануне были разрушены тяговые подстанции на пяти железнодорожных станциях, что привело к нарушению графика движения поездов в Украине.

Удар по мосту в Одесской области был нанесён на фоне обострения ситуации в соседнем Приднестровье.